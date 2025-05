Driessen: "Als hij fit is, dan zou ik gewoon met hem beginnen"

Ajax heeft nog twee wedstrijden te spelen. Daarin zal het kampioenschap voor de Amsterdammers beslist worden. FC Groningen is de eerste horde en de club uit het noorden heeft nog alles om voor te spelen: zij kunnen zich namelijk nog plaatsen voor de play-offs om Europees voetbal. Valentijn Driessen en Mike Verweij vragen zich af wie er bij Ajax in de basis zullen staan na het debacle tegen NEC (0-3 nederlaag red.).

"Het hangt af van het feit of Brobbey fit is. Als hij fit is, dan zou ik gewoon met hem beginnen. Dat is gewoon het beste gebleken", zegt Driessen bij Kick-Off van De Telegraaf. Verweij vraagt zich af of Brobbey ook daadwerkelijk gaat scoren. "Dat zou ook een aardig scenario zijn, als hij de winnende maakt tegen FC Groningen en FC Twente."

Driessen haakt daarop in: "Dan moet je iets langer doordromen Mike, dat gaat niet gebeuren. Weghorst in de basis is gewoon heel iets anders dan Weghorst als pinchhitter. Weghorst in de Champions League? Dat zie ik gewoon niet. Maar hem als pinchhitter tegen FC Groningen zie ik wel gebeuren."

Verweij vindt dat Weghorst zijn matige spel niet alleen aan hem te danken is. "Het was veel logischer geweest om met Klaassen op 8 te beginnen en Henderson gewoon vlak voor de verdediging te laten beginnen. Het was een hele rare keuze, met Klaassen achter hem was Weghorst waarschijnlijk veel meer tot voetballen gekomen."

Driessen weet echter dat de tegenstander van woensdag, FC Groningen, zichzelf misschien wel voorbij zal gaan lopen. "Zij moeten winnen om in de play-offs te kunnen komen. Daar staat ook een hele andere druk op dan Ajax na twintig wedstrijden ontvangen dan Ajax nu ontvangen als je weet wat de belangen van Ajax zijn en wat FC Groningen nog kan winnen."

Vervolgens moet Ajax nog tegen het FC Twente van Sem Steijn, terwijl PSV Sparta nog treft, waar vader Maurice Steijn hooftrainer is. De Steijns hebben een groot aandeel in het mogelijke kampioenschap van Ajax. "Maurice Steijn heeft Ajax al twee punten ontnomen twee weken geleden", zegt Driessen. "Als allebei de Steijns winnen, dan verandert er niks aan de stand", zegt Verweij tot besluit.