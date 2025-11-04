Driessen ziet ontslag aankomen: "Dan moet Heitinga ermee stoppen"

Valentijn Driessen denkt dat een ontslag van John Heitinga er op korte termijn in zit. De journalist stelt dat in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

"Als je twee keer verliest, dan moet je ermee stoppen", begint Driessen. "Je neemt jezelf als club dan niet serieus als je Heitinga laat zitten. Er zit zo weinig ontwikkeling in dat team. Nu ook weer: ze hebben een hele week de tijd om te trainen en automatismes erin te slijpen, maar je ziet helemaal niets. Dan houdt het gewoon op. Het kan niet zo doorgaan. Je hebt zelf die fout gemaakt, maar als technisch directeur moet je ook je eigen fouten herstellen. Je kunt niet met z’n allen weglopen."

Verweij laat ook zijn licht schijnen op de situatie. "De geluiden die je van binnen Ajax hoort, hoorde je ook al voor FC Twente. Het gaat om de manier waarop. Tegen Heerenveen was het weinig veelbelovend.

"Als je in eigen huis als Ajax maar twee keer tussen de palen schiet, dan doe je iets niet goed. Er zat ook geen structuur in en het leek helemaal nergens op. Heitinga had wel een punt dat de uitslag anders had kunnen uitvallen, maar er werd zo slordig gevoetbald. Daar ben je als trainer ook verantwoordelijk voor," aldus Verweij.