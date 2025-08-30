Driessen: "Arne Slot slaat zich op zijn dijen van het lachen"

Alex Kroes is achter de schermen druk bezig met de samenstelling van de selectie bij Ajax, maar Valentijn Driessen toont zich op de website van de Telegraaf kritisch over het beleid van de technisch directeur. De verslaggever is 'vol ongeloof' en wijst onder andere naar de (tijdelijke) komst van James McConnell.

"Ajax gaat anderhalf miljoen euro betalen om iemand van Liverpool op te leiden in de Eredivisie en de Champions League, om daar vervolgens nauwelijks iets van terug te zien. Huh? Op Anfield Road slaat Arne Slot zich op zijn dijen van het lachen", schrijft hij in zijn column. "McConnell komt in zijn toekomstplannen bij Liverpool niet voor. Toch beurt Liverpool een huursom van 1,5 miljoen euro en in Amsterdam zal de geringe marktwaarde van McConnell worden opgewaardeerd, waarna Liverpool die meerwaarde in eigen zak steekt", aldus Driessen.

"In Amsterdam zal McConnell tegelijkertijd de ontwikkeling van de het 17-jarige toptalent en Belgisch international Jorthy Mokio frustreren. De volgende jonge, zelfopgeleide Ajacied die op het tweede plan terechtkomt", voorspelt hij. "In de week dat bij Arsenal een 15-jarige debuteert en bij Liverpool een 16-jarige, vindt Ajax 17 jaar te jong. Terwijl juist Ajax patent had op toptalenten als jonge debutanten. Ajax en visie. Huh? Visieloos, ja", besluit Driessen over de gang van zaken bij de club uit Amsterdam.