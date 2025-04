Driessen baalt enorm van international: "Deed hij bij Ajax ook"

Johan Derksen ergert zich aan Peter Bosz en Noa Lang. De trainer van PSV zei dat hij het 'als een uitdaging ziet om tweede te worden'. Derksen is het hier totaal niet mee eens. Ook vindt De Snor het gedrag van PSV-aanvaller Noa Lang 'stuitend'. Collega Valentijn Driessen begint nog even over Lang in zijn tijd bij Ajax.