Driessen begrijpt niks van dolend Ajax: "Dat is heel veelzeggend"

De aanstelling van Fred Grim bij Ajax roept vraagtekens op bij Valentijn Driessen, journalist van De Telegraaf . In de Kick-off -podcast van de krant uit hij zijn onbegrip over de keuze van de Amsterdamse club. Driessen vraagt zich hardop af waar Ajax precies mee bezig is.

Trainer John Heitinga kende een moeizame start in de Eredivisie en verloor bovendien zijn eerste twee wedstrijden in de Champions League. Om de technische staf te versterken met meer ervaring, werd op verzoek van Heitinga Fred Grim aangetrokken.

Ajax-watcher Mike Verweij begrijpt de keuze deels: "Het is wel iemand met ervaring, dus ik hoop dat hij Heitinga de goede kant op kan duwen," zegt hij in de podcast. Toch zet Driessen vraagtekens bij de toevoeging. "In feite hadden ze al iemand in de persoon van Marcel Keizer. Waarom zoek je dan een tweede met ervaring?" vraagt hij zich af.

Daarnaast vindt hij de rol van Grim binnen de organisatie opmerkelijk. "Wat ook raar is: hij is coach van de coaches bij Ajax," aldus Driessen. "Je krijgt een hele rare hiërarchie, als hij de hoofdcoach moet coachen. Waar gaan we dan eigenlijk naartoe? Dat is heel veelzeggend bij Ajax, eigenlijk doen ze maar wat."