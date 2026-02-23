Driessen bekritiseert Ajax-speler: "Dan wint Ajax gewoon met 2-1"

"NEC maakte de meeste indruk, maar zij wisten niet te winnen", blikt hij terug in een video op de website van de Telegraaf. "Op het moment dat je dominant bent, het beste van het spel hebt en ook de meeste kansen krijgt, dan moet je wel toeslaan wil je Feyenoord op de hielen blijven zitten. Nu geven zij allebei twee punten weg en is Feyenoord eigenlijk de lachende derde. Ze staan vijf punten voor met nog tien wedstrijden te gaan", vervolgt Driessen over club uit Rotterdam.

"NEC doet zichzelf tekort en uiteindelijk komen ze in de slotfase ook nog een keer goed weg, want als Godts die bal goed aanneemt en Gloukh kijkt wat beter om zich heen, dan bedient hij Weghorst en wint Ajax gewoon met 2-1 na een niet zo bijster goede wedstrijd van Ajax zijnde", voorspelt hij. Driessen denkt echter dat Ajax nog wel een serieuze kans maakt op de tweede plek in de Eredivisie.

"Omdat ze in een positie zitten dat je het nog kan halen", vervolgt hij. "Cijfermatig is er nog alles mogelijk, want ze staan maar vijf punten achter. Maar het spel biedt nauwelijks tot geen perspectief. Bij NEC zie je veel meer houvast, alleen NEC is niet gewend om te moeten winnen en Ajax wel. Vanaf het moment dat er geroepen werd bij NEC dat ze klaar zijn voor Real Madrid in de Champions League, hebben ze geen wedstrijd meer gewonnen. Eentje verliezen ze van FC Utrecht en vervolgens spelen ze er twee gelijk", aldus Driessen.