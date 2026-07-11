Driessen bekritiseert Ajax-transfer: "PSV is daar wel in geslaagd"

Valentijn Driessen kan maar weinig begrip opbrengen voor het vertrek van Sean Steur bij Ajax. De talentvolle middenvelder heeft getekend bij Newcastle United en dat vindt de journalist een gemis voor de Eredivisie.

"Dat Steur weg is, is verschrikkelijk voor het Nederlandse voetbal", begint Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Dat is één van de meest getalenteerde voetballers van de Nederlandse velden. Hij speelt bij Ajax, is opgeleid bij Ajax. Het opleidingsinstituut Ajax haalt nu oudere spelers om de jongere spelers te begeleiden en het grootste talent loopt de deur uit."

"Weliswaar voor een hele hoop geld, maar het is eigenlijk het paard achter de wagen spannen", vervolgt hij. "Doodzonde dat zo'n jongen... Hij heeft nog niet veel wedstrijden gespeeld, maar hij heeft zich wel bewezen als basisspeler. Hij werd op het einde van vorig seizoen uit de basis gehaald door die trainer. Onbegrijpelijk. Dit zijn wel spelers die een elftal sterker maken, dus wat dat betreft is het verschrikkelijk."