Driessen bekritiseert Cruijff: "De lessen van zijn vader gemist"

Ajax verloor donderdagavond in de strijd om de Conference League met 2-1 van Hajduk Split en de ploeg van trainer Míchel Sánchez staat in de Eredivisie ook op een teleurstellende vijfde plek. Valentijn Driessen toont zich op de website van de Telegraaf kritisch over de club uit Amsterdam.

"Jordi Cruijff kreeg de vrije hand in Amsterdam om op de puinhopen van zijn voorgangers en een rits trainers een nieuw Ajax op te bouwen", blikt hij terug. "Er kwamen allemaal ’papieren’ topspelers, die geloofden in het verhaal van de ’zoon van’. Maar zoals het er nu uitziet, is het een bij elkaar geraapt zooitje met enkele topspelers, maar nog veel meer middelmaat", constateert Driessen.

"Een verzameling spelers die niet of nauwelijks bij elkaar passen, met een falende trainer-coach Michel Sanchez", vervolgt hij. "De valse start in de Conference League staat niet op zichzelf, want Ajax wist ook de laatste twee ontmoetingen in de Eredivisie niet te winnen van Excelsior en NEC. In de eigen Johan Cruijff ArenA nota bene. Waar eerder ook PSV te sterk was voor Sanchez en zijn spelers."

"En dan te bedenken dat het onsamenhangende vreemdelingenlegioen van Cruijff zondag naar angstgegner FC Groningen moet en daarna Sparta, AZ, FC Twente en ADO Den Haag wachten, alvorens een bezoek aan De Kuip wacht", waarschuwt hij. "Er wordt in Amsterdam gespeeld met vuur en het is maar de vraag wie er in deze selectie opstaat om de boel bij de hand te nemen", beseft Driessen.