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Driessen bekritiseert Cruijff: "De lessen van zijn vader gemist"

Niek
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Orange Pictures

Ajax verloor donderdagavond in de strijd om de Conference League met 2-1 van Hajduk Split en de ploeg van trainer Míchel Sánchez staat in de Eredivisie ook op een teleurstellende vijfde plek. Valentijn Driessen toont zich op de website van de Telegraaf kritisch over de club uit Amsterdam. 

"Jordi Cruijff kreeg de vrije hand in Amsterdam om op de puinhopen van zijn voorgangers en een rits trainers een nieuw Ajax op te bouwen", blikt hij terug. "Er kwamen allemaal ’papieren’ topspelers, die geloofden in het verhaal van de ’zoon van’. Maar zoals het er nu uitziet, is het een bij elkaar geraapt zooitje met enkele topspelers, maar nog veel meer middelmaat", constateert Driessen.

"Een verzameling spelers die niet of nauwelijks bij elkaar passen, met een falende trainer-coach Michel Sanchez", vervolgt hij. "De valse start in de Conference League staat niet op zichzelf, want Ajax wist ook de laatste twee ontmoetingen in de Eredivisie niet te winnen van Excelsior en NEC. In de eigen Johan Cruijff ArenA nota bene. Waar eerder ook PSV te sterk was voor Sanchez en zijn spelers."

"En dan te bedenken dat het onsamenhangende vreemdelingenlegioen van Cruijff zondag naar angstgegner FC Groningen moet en daarna Sparta, AZ, FC Twente en ADO Den Haag wachten, alvorens een bezoek aan De Kuip wacht", waarschuwt hij. "Er wordt in Amsterdam gespeeld met vuur en het is maar de vraag wie er in deze selectie opstaat om de boel bij de hand te nemen", beseft Driessen. 

"Doelman Marc ter Stegen wint geen punten, de bewierookte Duitse topper Julian Brandt geeft nooit thuis als het erop aankomt, Davy Klaassen wordt heen en weer geslingerd tussen de basis en de bank, Sofyan Amrabat kan de ploeg niet bij elkaar houden en Youri Baas heeft te weinig autoriteit om iedereen op zijn plaats te zetten", legt hij uit. "Hoe nu verder? Er zijn weinig alternatieven", aldus Driessen.

"Ajax moet het doen met de selectie van Jordi Cruijff, die de lessen heeft gemist van zijn vader toen die Ajax-selecties samenstelde", stelt hij. "Daarbij had Johan Cruijff altijd oog voor de eigen jeugd, talentvolle Eredivisie-spelers en pas als het niet anders kon zocht hij zijn heil in het buitenland. Vooralsnog is de weg van zoon Jordi, ondanks alle ’grote’ namen, een doodlopende", besluit Driessen realistisch. 

Programma Ajax:

  • FC Groningen - Ajax  (18 oktober)
  • Ajax - Atalanta (22 oktober)
  • Sparta - Ajax (25 oktober)
  • Ajax - AZ (31 oktober)
  • Midtjylland - Ajax (5 november)
  • Twente - Ajax (8 november) 
  • Ajax - ADO (22 november)
  • Ajax - Thun (26 november) 
  • Feyenoord - Ajax (29 november) 
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