Driessen bekritiseert Farioli: "Geen speler trapt in deze praatjes"

Ajax staat ook na zondag nog steeds ruim bovenaan in de Eredivisie. De Amsterdammers wonnen afgelopen weekend bij PEC Zwolle, maar Valentijn Driessen is nog altijd niet te spreken over het spel van de Amsterdammers.

"Het ziet er niet uit, maar je kan niet van ze winnen", zegt de journalist van De Telegraaf. "Uiteindelijk stappen ze altijd met de drie punten van het veld. Het deed tegen PEC Zwolle opnieuw pijn aan de ogen, maar dat zijn we inmiddels wel gewend. Ik hoop dat Ajax de miljoenen goed gaat besteden als ze kampioen worden, of de Champions League halen. Dan moeten ze er weer Ajax-voetbal van maken. Ik hoop hier de komende jaren niet naar te kijken."

Moet Ajax dan wel doorgaan met Farioli, als dit het voetbal blijft dat de Amsterdammers spelen? Driessen: "Tenzij Ajax het vertrouwen heeft dat Farioli Ajax-voetbal kan spelen. Dat vertrouwen heb ik niet. Dat heeft hij nog nooit waargemaakt. Tegen Feyenoord en PSV was het prima, maar er zit geen constante lijn in. Je verwacht dat het steeds beter wordt als een trainer er langer zit. Bij Ajax wordt het steeds minder, al blijkt dat niet uit de resultaten."

Farioli zou voor de wedstrijd tegen PEC Zwolle een foto hebben laten zien van de geblesseerde Remko Pasveer in de kleedkamer, om de spelers te motiveren. Ook is Wout Weghorst steeds aanwezig in de kleedkamer, en gaf hij laatst een speech. "Dit is allemaal goedkope psychologie van de koude grond van Farioli. Ik denk niet dat er een voetballer is die in deze praatjes trapt. Dat mag ik ook hopen, dat ze er niet in trappen", aldus Valentijn Driessen.