Erik ten Hag had nog geen contact met Ajax: "Nog niet gepolst"
2025-10-09
Driessen bijna Ajax-werknemer: "Misschien komt dat belletje wel"

Rik Engelbertink
bron: De Limburger
Nourdin Boukhari, Maurice Steijn en Jay Driessen
Nourdin Boukhari, Maurice Steijn en Jay Driessen Foto: © Pro Shots

Maurice Steijn had Jay Driessen in de zomer van 2023 graag mee willen nemen naar Ajax. Dat ging niet, omdat de Amsterdamse club een aantal andere criteria voorschreef, zo vertelt Steijn aan De Limburger.

"Ik kwam bij Ajax laat binnen en ik mocht één assistent meenemen", vertelt Steijn in gesprek met De Limburger. "Ajax had wel een paar criteria: iemand die veel jonger was dan ik en met ervaring in het topvoetbal. Op dat moment was Jay dus geen optie. Ik hoopte natuurlijk dat ik daar veel langer had gewerkt, dan had ik hem er zeker bij willen betrekken."

Hedwiges Maduro werd uiteindelijk zijn assistent, al konden Steijn en Maduro niet goed met elkaar overweg. Ook Driessen zelf wilde graag bij Ajax aan de slag. "Ik dacht, misschien komt dat belletje wel. Maar niet dus, en dat vond ik wel even jammer. Op dat moment trok ik me dat wel aan. Het was een mooie kans geweest."

Inmiddels werken Steijn en Driessen weer nauw met elkaar samen, bij Sparta Rotterdam. Aankomende zondag hervatten de Rotterdammers het Eredivisie-seizoen, met een bezoek aan het sterk draaiende FC Groningen.

