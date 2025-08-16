Driessen brandt buitenspeler af: "Zeker niet vergelijken met Lang"

Carlos Forbs lijkt een publiekslieveling te worden bij Club Brugge. In Nederland kon men wel lachen om de transfer van de oud-Ajacied naar België. Nu laat hij zijn voeten spreken. Journalist Valentijn Driessen is nog altijc sceptisch.

Tegen Salzburg wist hij nog te scoren. "Dat heeft hij bij Ajax nooit laten zien. Maar het was wel vooral in de omschakeling, hè. En het blijft ook voorronde Champions League en Salzburg. Ze zijn toch al een tijdje geen kampioen meer en vorig jaar eindigden ze bijna laatste in de League Phase, met amper drie punten, die ze tegen Feyenoord pakten", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Forbs is misschien sterk begonnen aan zijn avontuur bij Club Brugge, maar Driessen is niet gelijk overtuigd. "Heel België staat nu op z’n kop omdat hij één belangrijke goal maakte, maar de echte Carlos Forbs krijgen ze nog wel te zien. Of níét te zien", aldus de journalist.

Volgens Driessen is het vertrek van de speler voor meerdere miljoenen nog steeds een goede deal. "Zes miljoen voor een speler die zo weinig kan, dat is een heel goeie deal. Wat hij in Brugge gaat doen, dat moeten we nog zien. Maar je moet hem zeker niet vergelijken met Noa Lang, want diens intrinsieke kwaliteiten zijn vele malen groter dan die van Forbs."