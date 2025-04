Driessen complimenteus: "Ajax verdient het kampioen te worden"

Bij Ajax wilden ze nog niets zeggen over een mogelijk kampioenschap, maar Driessen is zeker. "Honderd procent. Ajax wordt kampioen van Nederland", reageert hij in een video-item van de Telegraaf. "Ze hebben volledig verdiend gewonnen vandaag. Alle vier de toppers hebben ze gewonnen, dan maak je het verschil en verdien je het om kampioen te worden."

Driessen was niet overtuigd van wat hij zondag van PSV zag. "Ik vond PSV erg onsamenhangend. Ik heb geen moment kunnen zien dat dit de wedstrijd was om nog kans te maken op het kampioenschap. Het was heel ongeorganiseerd", concludeert de journalist. "Ajax is geen moment in de problemen geweest en dat mag PSV zich aanrekenen als je ziet met welke selectie ze werken. Peter Bosz had de boel op scherp moeten krijgen en dat is niet gelukt."