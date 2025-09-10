AD Voetbalpodcast
'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Het laatste Ajax Nieuws

Driessen cynisch over Ajax: "Ik denk dat ze wel een punt pakken"

Max
bron: Vandaag Inside
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Vandaag Inside

Valentijn Driessen is kritisch op Alex Kroes. De technisch directeur van Ajax heeft de zomer veel geld verdiend aan verkopen, maar over de inkomende transfers is de journalist minder enthousiast. 

Volgens Driessen heeft Kroes een paar 'rare aankopen' gedaan. "Drie linksbuitens, dat kan toch niet? De beste linksbuiten, Godts, die voor een deel zelf is opgeleid, speelt niet. Die zit op de bank. Wat is dit voor beleid?", vraagt hij zich af bij Vandaag Inside. De Amsterdammers haalden Raul Moro en Oscar Gloukh, die ook op die positie uit de voeten kunnen. 

Driessen verwacht niet dat Ajax hoge ogen gaat gooien in de Champions League. "Ik ben iets positiever dan Klaassen, die denkt dat Ajax nul punten gaat pakken. Ik denk toch wel dat ze één punt pakken", besluit de journalist cynisch.

Amber Visscher (FC Utrecht) in actie tegen 1. FC Köln

Ajax Vrouwen hengelt speelster binnen: "Lef en creativiteit"

Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

Ajax-fans niet enthousiast: "Wij krijgen gewoon het afval"

Valentijn Driessen
Valentijn Driessen

Driessen zeer fel: "Het lijkt gewoon helemaal nergens meer op"

Francesco Farioli emotioneel

Lied over Farioli viraal in Portugal: "Kunnen het niet geloven"

Erik ten Hag

Ten Hag-exit zorgt voor hilariteit: "Na drie dagen wilde hij weg"

Wim Kieft

Van Egmond geeft update over Wim Kieft: "De pijn was minder"

Kenneth Perez

Kenneth Perez: "Ik denk dat het een toevoeging is voor Ajax:

Erik ten Hag

Erik ten Hag genoemd voor FC Twente: "Als je die kunt krijgen..."

Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
