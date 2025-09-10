Driessen cynisch over Ajax: "Ik denk dat ze wel een punt pakken"

Volgens Driessen heeft Kroes een paar 'rare aankopen' gedaan. "Drie linksbuitens, dat kan toch niet? De beste linksbuiten, Godts, die voor een deel zelf is opgeleid, speelt niet. Die zit op de bank. Wat is dit voor beleid?", vraagt hij zich af bij Vandaag Inside. De Amsterdammers haalden Raul Moro en Oscar Gloukh, die ook op die positie uit de voeten kunnen.

Driessen verwacht niet dat Ajax hoge ogen gaat gooien in de Champions League. "Ik ben iets positiever dan Klaassen, die denkt dat Ajax nul punten gaat pakken. Ik denk toch wel dat ze één punt pakken", besluit de journalist cynisch.