Driessen: "Daarom vind ik Ajax de winnaar van de transfermarkt"

"Het gaat om de invulling van de posities. Er is nu een dubbele bezetting op alle posities", vertelt Driessen in de podcast Kick-off. "Er werd gezegd: we willen een rechtsback. Daar komt een rechtsback. PSV wil een spits, maar er komt geen spits. Feyenoord wil een spits, maar er komt geen spits."

"Ajax wil een linksbuiten en er komt een linksbuiten. Ze verkopen een keeper en er komt een keeper", zag de journalist. Driessen is enthousiast over Matheus Lima Magalhães, die kwam als vervanger van Dian Ramaj. "Nu is Ramaj ineens een topkeeper, maar anders had hij wel onder de lat gestaan. Hij is gewoon te klein om een topkeeper te zijn."

Driessen vervolgt: "Die gozer van Braga is een goede keeper. Regeer kan je overal neerzetten, maar hij is nu geblesseerd. Daarom vind ik Ajax de winnaar van de transfermarkt", aldus de journalist. Dat kan een opmaat zijn naar het kampioenschap als bij PSV bijvoorbeeld een Luuk de Jong geblesseerd wegvalt. Dan moeten ze heel veel opvangen."