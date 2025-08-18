Driessen: "Dan was Ajax met punt meer dan PSV kampioen geworden"

Valentijn Driessen heeft zijn licht laten schijnen op het afgelopen weekend in de Eredivisie. De journalist denkt dat Europees voetbal een grote rol gaat spelen in het competitieverloop. Zo morsten AZ en FC Utrecht dure punten nadat zij Europees in actie zijn gekomen.

"Hoewel spelers vroeg in het seizoen nog lang niet overbelast zijn, is het geen toeval dat Europees voetbal zelfs zo vroeg in het seizoen al zijn weerslag heeft op de prestatie in de Eredivisie", schrijft Driessen in De Telegraaf. "Het is gewoon een feit dat midweekse programma’s hun tol eisen. Zeker voor clubs die niet gewend zijn om drie keer in de week te moeten presteren. Toch zullen in de loop van het seizoen PSV en Ajax na Champions League-vermoeienissen her en der ook best eens een steek laten vallen. Voor trainers is het een moeilijk te managen avontuur en vaak bidden ze dat het goed komt."

De vertrokken Ajax-trainer Francesco Farioli besloot vorig seizoen veel te wisselen, maar dat leverde hem ook geen landstitel op. In Europees verband werd Ajax uitgeschakeld door Eintracht Frankfurt. "Met een B-elftal van Ajax aan de aftrap blameerde de club zich en werd kansloos uitgeschakeld op Duitse bodem. Drie dagen later kreeg Farioli de rekening in de Eredivisie gepresenteerd. Met zijn A-formatie speelde de Italiaan thuis gelijk tegen AZ. Met een zege zou Ajax ondanks de latere totale ineenstorting met een punt meer dan PSV kampioen zijn geworden", aldus Driessen.

"Aan het eind van het seizoen kunnen Europese beslommeringen dus zomaar een kampioenschap kosten of opleveren of twee of drie plaatsen schelen op de ranglijst", beseft Driessen, die Feyenoord zaterdag zag ontsnappen bij Excelsior. "Drie punten die volgens Robin van Persie aan het einde van de rit weleens beslissend kunnen zijn in de kampioensrace of voor plaats twee, die recht geeft op deelname aan de competitiefase van de Champions League. Iets waar Feyenoord zich na een sensationele campagne afgelopen seizoen niet opnieuw direct voor wist te plaatsen. De Rotterdammers speelden tweemaal gelijk en verloren eenmaal na Europese verplichtingen."

Driessen ziet dat de Europese duels haar weerslag hebben. "Voor ervaringsclubs als PSV, Ajax, Feyenoord en AZ kan het dus ook zomaar een plaats schelen in de eindrangschikking", meent de journalist. "FC Twente betaalde de hoogste prijs voor de mooie avonturen in de Europa League tegen onder meer Manchester United. De club wist zich niet te kwalificeren voor internationaal voetbal hoewel het de topscorer van de Eredivisie onder contract had met Sem Steijn."

"FC Utrecht probeert op dat doembeeld bij FC Twente in te spelen met een bredere selectie, maar de onnodige nederlaag bij Sparta na vier duels in de Europa League zegt iets over de selectiebrede kwaliteitsarmoede. Voor FC Utrecht-trainer Ron Jans valt te hopen dat de uitbundig feestvierende clubsupporters van donderdag vanwege het bereiken van de Europese toernooifase sinds vijftien jaar, niet het hoofd eisen van de 66-jarige Zwollenaar als het even wat minder gaat in de nationale competitie", besluit hij.