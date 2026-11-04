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Driessen: "Dat is echt de meest waardeloze voetballer die ik ken"

Niek
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Orange Pictures

Ajax won zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 1-0 van AZ, maar Valentijn Driessen was niet onder de indruk van de club uit Amsterdam. De verslaggever toonde zich tevens kritisch over Weslley Patati, die een aantal kansen om zeep hielp. 

"Dat is echt de meest waardeloze voetballer die ik ken", sprak hij in de podcast Kick-Off van de Telegraaf. "Werkelijk waar... Ik zat mij continu te ergeren aan AZ. Bijvoorbeeld ook het opendraaien. Dan hebben ze bij FC Barcelona gezien dat ze de hele tijd naar elkaar terugtikken en dat doen ze alleen maar. Terwijl er aan de andere kant alle ruimte ligt. Opendraaien, je moet eerst kijken voordat je de bal krijgt, linie overslaan", doseert Driessen.

"Ik vond het eigenlijk bedroevend. Ik vond het vorige week al niet goed bij PSV - Feyenoord, maar dit was Conference League-niveau", vervolgt de voetballiefhebber, die zag dat Owen Wijndal niet echt kon profiteren van zijn directe tegenstander. "Owen Wijndal vond ik niet bijzonder. Aanvallend is het niet de Wijndal die je kent van AZ. Hij komt er helemaal niet meer overheen. Dat mocht niet of was niet nodig", besluit Driessen over de linksback. 

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