Driessen: "Dat kan voor Ajax de opmaat zijn naar de landstitel"

"Ajax heeft de eerste titel binnen als winnaar van de wintertransfermarkt met vier gerichte aankopen en het lozen van de rotzooi van Sven Mislintat door directeur Alex Kroes", schrijft Driessen in zijn column in De Telegraaf. "Het kan voor Ajax de opmaat zijn naar het landskampioenschap 2025."

Driessen is minder te spreken over de transferperiode van PSV. "PSV scoort een dikke onvoldoende deze wintertransferperiode 2025", oordeelt de columnist. "Bosz is veroordeeld tot lapmiddelen als hij De Jong wil sparen. Tevens moet hij bidden dat de oude krijger en aanvoerder niet ergens een doodschop krijgt of een spierblessure oploopt en een tijdlang niet beschikbaar is."

Ook is Driessen kritisch op de gang van zaken bij Feyenoord, waar hij een 'treurige' situatie ziet. "Het niet tijdig anticiperen van Te Kloese kan Feyenoord met of zonder Brian Priske duur komen te staan", stelt de journalist. "De doelstelling van plaats 2 in de Eredivisie is uit zicht en plaats 3 voor een voorrondeticket van de Champions League wordt een heidens karwei. Als je dan als Te Kloese kiest voor een talentvolle 19-jarige Mexicaanse spits, dan hijs je als Feyenoord op 5 februari de witte vlag."