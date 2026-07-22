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Driessen: "De Spaanse hand is nog niet zichtbaar bij dit Ajax"

Amber
bron: Kick-off Podcast
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © BSR Agency

Valentijn Driessen verwacht dat Marcos Leonardo zijn doelpunten ook in dienst van Ajax zal maken. De chef voetbal van De Telegraaf heeft vertrouwen in de kwaliteiten van de Braziliaanse spits, maar vindt tegelijkertijd dat de Amsterdammers als ploeg nog flinke stappen moeten zetten richting de start van het seizoen.

In de podcast Kick-off bespreekt Driessen de komst van Leonardo, voor wie Ajax naar verluidt bijna twintig miljoen euro betaalt. Volgens hem hoeft er niet te worden getwijfeld aan het niveau waarop de 23-jarige aanvaller de afgelopen jaren actief was.

"Je hoort dan: wat stelt de Saudische competitie nu voor? Maar de Eredivisie stelt nog veel minder voor", zegt Driessen. "Als je ziet wat voor spelers daar voetballen, daar lopen echt wel kwaliteitsspelers. Als hij daar zo makkelijk scoort, dan moet hij in Nederland ook wel makkelijk scoren."

Leonardo maakte indruk bij Al Hilal, waar hij 48 keer scoorde in 82 officiële wedstrijden. Ook tijdens eerdere periodes bij Santos en Benfica liet de spits zien makkelijk het net te vinden.

Toch plaatst Driessen een belangrijke kanttekening. Volgens hem is Leonardo afhankelijk van de aanvoer, terwijl Ajax in de voorbereiding nog niet overtuigt in aanvallend opzicht. "Hij is alleen wel afhankelijk van het team. En ik heb nu twee oefenduels van Ajax gezien, het is niet veel met uitgespeelde kansen. Het is veel schakelvoetbal, waaruit ze kansen creëren. Mike (Verweij, red.) had het de vorige keer over de Spaanse hand, maar die moet Míchel er echt nog in krijgen hoor. De Spaanse hand is nog niet zichtbaar bij dit Ajax."

De journalist denkt dat de huidige selectie nog niet volledig aansluit bij de speelwijze die Míchel voor ogen heeft. "Misschien kan dat ook niet, omdat er nog heel veel spelers van vorig jaar zitten", vervolgt Driessen. "Daley Blind deed de laatste keer dan mee, maar Caio Henrique en Leonardo nog niet. Er moet echt nog wel wat gebeuren, willen ze dat Spaanse spel kunnen gaan spelen. Dat heb ik tegen VfL Bochum en Olympiakos nog niet gezien."

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