Driessen: "De volgende ondergrens is dat Ajax wordt opgeheven"

Volgens Valentijn Driessen kan Ajax niet verder wegzakken na het 1-2 verlies tegen Excelsior. De journalist van De Telegraaf is uitgekeken op de Amsterdammers en stelt dat opheffing misschien de enige manier is om te voorkomen dat de club nog dieper zinkt.

"De volgende ondergrens is dat Ajax wordt opgeheven. Dit is niets. Hier wil ik niet twee keer per week geconfronteerd mee worden. Het kan allemaal nog slechter dan iedereen dacht", zei Driessen tijdens de Kick-off show van De Telegraaf.

Hij merkt op dat de ervaren spelers van Ajax niet het verschil maken. "Weghorst, Sutalo en Pasveer zijn jongens waar je iets extra's van verwacht, maar zij brengen het ook niet. Dat laat zien hoe ver Ajax is gezonken. Ze verliezen thuis van Excelsior, dat is natuurlijk een blamage. Het is beneden ieder Ajax-niveau."

Hoewel velen het bestuur verantwoordelijk achten voor de slechte reeks, legt Driessen de schuld bij de spelers en trainers. "Ik zie het als twee losse werelden. Het verliezen van Excelsior is niet de schuld van het bestuur. Dat is direct een gevolg van slecht presterende spelers en trainers die het niet op gang krijgen. Er wordt gewoon niet goed gewerkt met deze spelers."

"Er is natuurlijk veel mis in de hogere lagen van de club, maar John Heitinga kon niet presteren, Alex Kroes kon niet presteren en Marijn Beuker ook niet", vervolgt Driessen. "Ajax is aan alle kanten ziek, maar dat betekent niet dat je met dit materiaal kan verliezen van Excelsior."