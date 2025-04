Driessen deelt sneer uit: "Dat krijgt Farioli niet voor elkaar"

Trainer Paul Simonis staat aanstaande maandag met Go Ahead Eagles in de finale van de KNVB Beker. De club uit Deventer neemt het dan op tegen AZ. Journalist Valentijn Driessen is dit seizoen onder de indruk geraakt van Simonis, die zijn elftal geweldig laat presteren in de Eredivisie én de beker.

"Aanstaand kampioen Ajax, maar ook PSV, Feyenoord, FC Utrecht, FC Twente en AZ konden niet tippen aan de manier van spelen van Go Ahead Eagles, dat qua begroting de nummer 14 van de Eredivisie is", schrijft Driessen in zijn column in De Telegraaf. "Het gebrek aan financiële armslag ten opzichte van de Nederlandse top en subtop uit de vijf grote Europese competities zal Go Ahead Eagles komende zomer pijnigen. In januari vertrok de Noor Oliver Edvardsen, tot dan de beste aanvaller, naar Ajax."

Driessen vervolgt: "Spelers als Mats Deijl, Dean James, Enric Llansana, Joris Kramer, Oliver Antman, Victor Edvardsen en de nog geblesseerde Jakob Breum worden overal in de gaten gehouden en staan ongetwijfeld op wensenlijstjes van veel kapitaalkrachterige clubs dan Go Ahead Eagles. En wat te denken van Simonis, die een op het oog middelmatige spelersgroep zo goed laat spelen."

Zo goed dat je je afvraagt waarom trainers van topclubs als Ajax en Feyenoord, Francesco Farioli en Robin van Persie, met individueel veel betere spelers het niet voor elkaar krijgen om zulk verzorgd positiespel te spelen als Go Ahead Eagles laat zien. Het is aan de ene kant een geweldig compliment aan debutant Simonis, nota bene zonder enige ervaring als profvoetballer en aan de andere kant een aanklacht tegen alle Eredivisie-collega’s van Simonis", aldus Valentijn Driessen.