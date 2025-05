Driessen: "Denk dat hij gebrand is om Ajax de das om te doen"

De familie Steijn kan een belangrijke rol spelen in de titelstrijd. Sem Steijn speelt zondag met FC Twente tegen Ajax, terwijl vader Maurice Steijn als trainer van Sparta Rotterdam koploper PSV ontvangt. Valentijn Driessen kijkt uit naar de apotheose in de Eredivisie.

De familie Steijn kan de Eredivisie beslissen. "Zo kan je het wel stellen", reageert Driessen voor de camera van De Telegraaf. "FC Twente gaat naar Ajax en Sem Steijn speelt bij FC Twente als meest aanvallende middenvelder. Hij had ook weer een hele mooie assist op Ricky van Wolfswinkel bij FC Twente - AZ. Die kan Ajax de das om doen."

Driessen verwacht ook wel wat van Sem Steijn. "Ik denk dat hij best wel gebrand is om Ajax de das om te doen, zoals ook heel FC Groningen er alles aan deed om Ajax geen kampioen te laten worden. Zo zal FC Twente ook op het veld staan. Steijn met de wetenschap wat zijn vader vorig jaar is overkomen in Amsterdam, die zal ook best gebrand zijn om met FC Twente te winnen en het liefst ook nog een paar goals te maken", aldus Driessen.

"Maurice Steijn moet als trainer van Sparta tegen PSV", vervolgt de journalist. "Hij heeft nog wel wat te winnen, dus die zal het niet zomaar weggeven. Maar als zal blijken dat de stand bij SC Heerenveen en NEC zodanig is dat ze sowieso de play-offs voor Europees voetbal gaan halen, denk ik niet dat Sparta nog vol gas zal geven. Dat geloof ik niet. Dan wordt Ajax misschien op die manier ook pootje gelicht."