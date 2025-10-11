Kick-off
Verweij wijst naar Ajax-duo: "Dat moeten ze zich aanrekenen"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Driessen denkt aan ontslag Heitinga: "Kalf is half verdronken"

Arthur
bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Vandaag Inside

Valentijn Driessen voorziet een zorgelijke situatie voor John Heitinga bij Ajax. In de podcast Kick-off van De Telegraaf laat de journalist weten dat het volgens hem wel eens snel gedaan kan zijn voor de trainer van de Amsterdamse club.

Recent kondigde Ajax aan dat Fred Grim als versterking aan de technische staf van Ajax 1 wordt toegevoegd. Daarnaast zal Heitinga vaker gebruikmaken van Louis van Gaal als klankbord.  Volgens Driessen is die herstructurering binnen de staf geen toevallige ingreep, maar een strategische zet van technisch directeur Alex Kroes om de weg vrij te maken voor een mogelijk vertrek van Heitinga.

"Algemeen directeur Menno Geelen, directeur voetbal Marijn Beuker en technisch directeur Alex Kroes weigeren een statement te geven dat zij het volste vertrouwen hebben in Heitinga, die zij in juli de sleutels van de eerste selectie van Ajax gaven", schrijft Driessen. "Hun vertrouwen moet blijken uit de aanstelling van Fred Grim, coach van de coaches op het jeugdcomplex De Toekomst, als de nieuwe assistent van Heitinga. Al in de voorbereiding op het nieuwe seizoen vroeg de hoofdtrainer om een extra assistent, maar hield de directie zich doof."

"Nu het kalf half is verdronken bij Ajax en de druk op Heitinga voor de thuiswedstrijd tegen AZ ongezonde vormen aanneemt, blijkt de ideale assistent van Heitinga in de persoon van Grim ineens allang rond te lopen binnen de technische organisatie van Ajax." Volgens Driessen biedt die benoeming de clubleiding ook de mogelijkheid om snel te handelen als het misgaat. "De directie van Ajax verschaft zichzelf de vrijheid om hoofdtrainer John Heitinga te ontslaan bij een slecht resultaat zaterdag over een week in de Johan Cruijff ArenA tegen AZ."

"Dan hebben de voetbaldirecteuren Beuker en Kroes van Ajax tenminste hun nieuwe interim-hoofdtrainer al op de bank zitten in de persoon van Grim", besluit hij.

