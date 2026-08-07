Driessen: "Deze bewuste sabotage hield hun natte droom in leven"
Valentijn Driessen heeft geen goed woord over voor de KNVB in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach. Het is de Nederlandse voetbalbond nog niet gelukt om een opvolger voor Ronald Koeman te strikken en meerdere geschikte kandidaten lieten de job schieten.
"Wat een onbenullen. Het is een façade voor het disfunctioneren van de twee KNVB-directeuren en de voetbalcommissaris", doelt Driessen in zijn column voor De Telegraaf op Marianne van Leeuwen, Nigel de Jong en Clarence Seedorf. "Wie het niet lukt om één van de drie logische, capabele, aanvaardbare en beschikbare Nederlandse topkandidaten te strikken, faalt."
"Peter Bosz is bezig een valse start bij PSV te overleven, Erik ten Hag speelt bij FC Twente technisch directeurtje en Arne Slot acteert popie jopie op Ibiza", vervolgt Driessen. "Na een dramatisch seizoen bij Liverpool – de spelers moesten hem niet meer – komt Slot alleen het Spaanse feesteiland af om Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern München of Manchester City te trainen. Een schijnheilige vlucht toen bleek dat de KNVB ook eisen stelde, in plaats van blind te tekenen voor de (financiële) voorwaarden van Slot."
Driessen is ook kritisch op de oud-trainer van onder meer Feyenoord. "Hij waant zich de messias, liet zijn kandidatuur voor het bondscoachschap wekenlang bewust boven de markt hangen, weigerde officieel ieder commentaar en genoot intens van alle loftuitingen en smeekbedes aan zijn adres om bondscoach te worden. Puntje bij paaltje trok Slot zijn keutel in en kwam met het laffe statement dat hij wacht op een uitdaging bij een Europese topclub. Alsof niemand het spelletje doorziet dat de geldbeluste Slot zijn onkreukbare imago voor de buitenwacht tracht te redden."
De journalist snapt niet dat de KNVB niet eerder heeft doorgepakt. "Vóór de beschikbaarheid van Slot was Bosz de topkandidaat", meent Driessen. "Hij wilde naar Zeist kruipen, maar Van Leeuwen, De Jong en Seedorf moesten Bosz niet. In januari wisten betrokken partijen al dat Koeman vanwege privéredenen na het WK zou stoppen als bondscoach. Ongeacht hoe ver Oranje zou komen. Dit werd niet gecommuniceerd, omdat het Koemans autoriteit had kunnen aantasten. Een drogreden, want Koemans autoriteit stond nooit ter discussie."
Driessen haalt hard uit naar de voetbalbond. "Vanuit de KNVB was het strategie om het post WK-tijdperk naar buiten toe links te laten liggen. Zo werd Bosz, met wie zelfs nooit contact was ondanks zijn aflopende contract bij PSV, bij voorbaat afgeserveerd. Deze bewuste sabotage hield de natte droom van Van Leeuwen, De Jong en Seedorf in leven: het aanstellen van Jong Oranje-bondscoach Michael Reiziger als opvolger van Koeman."
"Daarom ook geen serieuze beweging richting Ten Hag", geeft Driessen aan. "Met de plots beschikbare Slot was geen rekening gehouden. Partijen onderhandelden voor de vorm, maar niet om eruit te komen. De kwalijke rol van Slot ten spijt is het tevens een brevet van onvermogen van de KNVB-verantwoordelijken dat Slot niet de nieuwe bondscoach van Oranje wordt", besluit Driessen, die verwacht dat 'droomkandidaat' Reiziger nu naar voren wordt geschoven.
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