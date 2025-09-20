Driessen: "Die spelers haalt die niet aan de Ajax-norm voldoen"

Alex Kroes is volgens Valentijn Driessen als technisch directeur van Ajax gefaald, omdat hij spelers haalde die de Ajax-norm niet halen. Wel geeft De Telegraaf-journalist hem gelijk in zijn uitspraak over kapitaalvernietiging bij de Amsterdammers.

"Raul Moro, Oscar Gloukh en Kasper Dolberg zaten op de bank tegen Internationale", schrijft Driessen in De Telegraaf. "Als je het over kapitaalvernieling hebt, dan is dat het wel. Daar heeft Kroes natuurlijk helemaal gelijk in. Aan de andere kant heeft hij een trainer aangesteld en die bepaalt de opstelling. Het is goed om te zien dat Heitinga onafhankelijk de opstelling maakt."

Volgens Driessen is de Ajax-technisch directeur eveneens schuldig. "Hij haalt de spelers. Je kan de schuld ook wel bij Kroes leggen, die spelers haalt die niet aan de Ajax-norm voldoen. Die Moro en Gloukh laten helemaal niets zien. Ik heb nog niet gezien dat ze kunnen voetballen", vervolgt hij.

Volgens de journalist telt aanpassingstijd voor nieuwelingen niet als excuus. "Misschien dat ze een aanpassingsperiode nodig. Maar als je in dit zwakke Ajax een aanpassingsperiode nog hebt, dan vraag ik me af of je wel zo goed bent als iedereen denkt", aldus Driessen.