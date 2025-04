Driessen: "DNA van Ajax verloochend, Steijn kiest voor Ajax-manier"

Het maakt volgens Driessen duidelijk dat het mislukte avontuur van Steijn bij Ajax niet volledig op hem is af te schuiven. "De totale mismatch met technisch directeur Sven Mislintat bij Ajax was de voornaamste reden van Steijns falen", oordeelt de journalist in zijn column voor De Telegraaf. "Tevens aangetekend dat hij niet het maximale uit het beschikbare spelersmateriaal wist te halen terwijl dat één van zijn kwaliteiten is. Hij bewijst dat opnieuw bij Sparta."

"Maar om het dramaseizoen van Ajax volledig op Steijn af te schuiven, is een gemankeerde voorstelling van zaken", schrijft Driessen. Ajax is inmiddels op weg naar de landstitel. "Waar de prestatie van de Italiaan met Ajax tot applaus leidt, maar het spel terecht veel kritiek uitlokt omdat het DNA van Ajax wordt verloochend, daar kiest Steijn meer voor de Ajax-manier bij Sparta", constateert hij.