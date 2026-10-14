Meldingen
2026-10-01
Kasper Dolberg, met Míchel Sánchez in de inzet
Kasper Dolberg dit jaar niet meer in actie? "Lang aan de kant"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Driessen doet boekje open: "Dan gaat hij een week naar Spanje"

Niek
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Pro Shots

Ajax speelde zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 1-1 gelijk tegen NEC en Valentijn Driessen is nog niet onder de indruk van de club uit Amsterdam. De verslaggever toonde zich bij Vandaag Inside kritisch over technisch directeur Jordi Cruijff en trainer Michel. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

"Het is gewoon een vreemdelingenlegioen. Alles is bij elkaar gekocht", sprak hij. "Dan krijgt de man (Michel, red.) drie weken om te trainen en dan gaat hij een week naar Spanje. Ik denk dan: misschien kun je beter een week trainen met dat stelletje. Misschien komt er dan wel iets uit in de wedstrijd. Hij bakt er natuurlijk weinig van. Als jij iedere wedstrijd je allerbeste man, Ouazane, op de bank zet, wat doe je daar dan nog?" 

Volgens scheidsrechter Bas Nijhuis kwam Ajax bovendien goed weg bij de penalty voor NEC, want Jorthy Mokio kreeg 'slechts' een gele kaart. "Je moet het beeld stilzetten op het moment dat hij (Lebreton, red.) de bal in zijn bezit heeft", legt hij uit. "Als hij op dat moment vrij het doel in kan schieten, dan is het een scoringskans en een rode kaart. Ik ben van mening, als je dit ziet, dat dit een rode kaart is", constateert Nijhuis. 

Volgens de arbiter uit Overijssel had Ouazane overigens geen rode kaart hoeven te krijgen na zijn harde overtreding op Bryan Linssen. "Als jij met je noppen omlaag voet op voet komt, dan is het geel", vertelt hij. "Gaan je noppen omhoog en kom je tegen de enkel of het scheenbeen aan, dan is het rood. Volgens de regels, voet op voet, is dit geel. Geel is hier prima", besluit Nijhuis over de situatie in de tweede helft. 

Zet in op Ajax tegen Hajduk Split!

Ajax speelt donderdag de Conference League-wedstrijd tegen Hajduk Split. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Ajax-supporters in de Johan Cruijff ArenA

'Ajax-supporters opgepakt in Kroatië: politie treft wapens aan'

0
Hans Kraay jr.

Hans Kraay junior bekritiseert Ajax-spelers: "Een verschrikking"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René van der Gijp en Wim Kieft in het Philips Stadion

Gijp hard voor 'Ajax-icoon': "Elke keer dat ik hem hoor praten..."

0
René van der Gijp

Van der Gijp kraakt transfers van Ajax: "Dat wordt wel hun val"

0
René van der Gijp

Van der Gijp bekritiseert aankoop van Ajax: "Vijf kilo te zwaar"

0
Ajax-trainer Michel tijdens een voorbeschouwing in de Johan Cruijff Arena

Michel woest op Ajax-speler: "Je had twee goals kunnen maken!"

0
Kenneth Perez

Kenneth Perez kijkt naar Ajax: "Heeft 0,0 verstand van voetbal"

0
René Wagelaar

René Wagelaar wijst naar Ajacied: "Dat zie je nu bij hem..."

0
René Wagelaar

Wagelaar ziet in: "Als je bij Ajax speelt heb je een voordeel"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Ajax-supporters opgepakt in Kroatië: politie treft wapens aan'

Hans Kraay junior bekritiseert Ajax-spelers: "Een verschrikking"

"Hoorde dat ze een punt minder hadden dan onder John Heitinga"

Driessen doet boekje open: "Dan gaat hij een week naar Spanje"

Ajax-fans in Split aangevallen: "Wapens en bivakmutsen" (video's)

Marco Timmer vreest voor Ajax: "Echt die problemen oplossen"

Ajax krijgt veelbesproken arbiter aangesteld voor duel in Kroatië

Noa Lang legt miljoenen neer voor villa met eigen voetbalveld
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws