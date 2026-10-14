Driessen doet boekje open: "Dan gaat hij een week naar Spanje"
Ajax speelde zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 1-1 gelijk tegen NEC en Valentijn Driessen is nog niet onder de indruk van de club uit Amsterdam. De verslaggever toonde zich bij Vandaag Inside kritisch over technisch directeur Jordi Cruijff en trainer Michel.
"Het is gewoon een vreemdelingenlegioen. Alles is bij elkaar gekocht", sprak hij. "Dan krijgt de man (Michel, red.) drie weken om te trainen en dan gaat hij een week naar Spanje. Ik denk dan: misschien kun je beter een week trainen met dat stelletje. Misschien komt er dan wel iets uit in de wedstrijd. Hij bakt er natuurlijk weinig van. Als jij iedere wedstrijd je allerbeste man, Ouazane, op de bank zet, wat doe je daar dan nog?"
Volgens scheidsrechter Bas Nijhuis kwam Ajax bovendien goed weg bij de penalty voor NEC, want Jorthy Mokio kreeg 'slechts' een gele kaart. "Je moet het beeld stilzetten op het moment dat hij (Lebreton, red.) de bal in zijn bezit heeft", legt hij uit. "Als hij op dat moment vrij het doel in kan schieten, dan is het een scoringskans en een rode kaart. Ik ben van mening, als je dit ziet, dat dit een rode kaart is", constateert Nijhuis.
Volgens de arbiter uit Overijssel had Ouazane overigens geen rode kaart hoeven te krijgen na zijn harde overtreding op Bryan Linssen. "Als jij met je noppen omlaag voet op voet komt, dan is het geel", vertelt hij. "Gaan je noppen omhoog en kom je tegen de enkel of het scheenbeen aan, dan is het rood. Volgens de regels, voet op voet, is dit geel. Geel is hier prima", besluit Nijhuis over de situatie in de tweede helft.
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