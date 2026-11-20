Driessen doet boekje open: "Want hij was bevreesd voor Koeman"
Het Nederlands elftal verloor maandagavond met 5-0 (!) van Duitsland en Nigel de Jong liet op Instagram weten dat het een 'debacle' was. René van der Gijp heeft zich gestoord aan de uitspraken van de directeur topvoetbal van de KNVB.
“Toch wel fijn dat Nigel de Jong nog even zei dat het ‘onacceptabel’ was. Fijn dat hij dat even kenbaar maakte", sprak hij cynisch. "Wat bezielt je om dat naar buiten te brengen? Je kan dat soort dingen toch beter intern bespreken? Waar gaat dit over? Het zijn van die loze teksten. Het is hetzelfde als dat je zou schrijven dat je gewoon pech had", stelt Van der Gijp.
Johan Derksen haakte vervolgens in. "Hij vergat even dat hij er verantwoordelijk voor is”, reageert hij. “Ik denk dat hij het KNVB-bestuur en de raad van commissarissen op deze wijze wil laten blijken dat hij boos is over de wanprestatie. Hij wil zich even laten gelden. Maar misschien moeten ze zich ook realiseren dat spelen tegen Griekenland en Duitsland een wereld van verschil is", aldus Derksen.
Ook Valentijn Driessen toont zich kritisch over de voormalig Ajax-speler. “Je hebt hem (De Jong, red.) onder Ronald Koeman niet gehoord, want hij was bevreesd voor Koeman", verklapt hij. "Die had er korte metten mee gemaakt. Wat voor dynamiek gaan we krijgen in maart? Dan roept iedereen: ‘De technisch directeur accepteert het niet, wat gaat hij doen?"
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