Driessen: "Dom om Ajax - Telstar niet als seizoensopening te doen"

De bekendmaking van het Eredivisie-programma heeft voor de nodige ophef gezorgd. In de podcast Kick-off van De Telegraaf spaart Valentijn Driessen de KNVB niet. De journalist stoort zich met name aan de keuze van teams voor de openingswedstrijd en is van mening dat de landskampioen het nieuwe seizoen zou moeten aftrappen.

De eerste speelronde begint met Fortuna Sittard tegen Go Ahead Eagles, een keuze die Driessen onbegrijpelijk vindt. "De KNVB is natuurlijk ook ongelooflijk dom om bijvoorbeeld Ajax - Telstar niet als seizoensopening neer te zetten. Dat doen ze in Engeland wel, de kampioen opent het seizoen", aldus Driessen. Opmerkelijk is dat hij zich in zijn kritiek vergist: PSV werd kampioen, niet Ajax.

Toch wijst hij naar Ajax als het team dat zou moeten openen. De Amsterdammers beginnen het seizoen tegen promovendus Telstar. "Ajax heeft de makkelijkste seizoensstart die je maar kan wensen. Dan zit je gelijk vol in het seizoen", stelt Driessen. "Waar openen wij mee? Met Fortuna Sittard, die mochten niet eens Europees spelen, tegen Go Ahead Eagles."

Volgens Driessen mist de KNVB hier een kans om het seizoen aantrekkelijk te starten. "Je moet natuurlijk met Ajax - Telstar beginnen, niet met zo’n wedstrijd waar helemaal niemand naar uit zit te kijken", besluit hij fel.