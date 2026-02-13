Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax bestuur & beleid

Driessen onthult salaris van Cruijff bij Ajax: "Grote bonussen"

Stefan
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © NESimages

Valentijn Driessen is van mening dat Ajax ook moet oppassen met Jordi Cruijff als technisch directeur. De journalist denkt dat de voorgeschiedenis een reden van oplettendheid moet zijn voor de Amsterdamse club.

"Organisatorisch en financieel is het onwenselijk om Cruijff zijn vrije gang te laten gaan zonder strikte interne controle", schrijft Driessen in De Telegraaf. "De clubbestuurders moeten geleerd hebben van het nabije verleden. Eerder werden de sleutels van Ajax in handen gegeven van Edwin van der Sar en Marc Overmars, daarna mocht Sven Mislintat doen en laten wat hij wilde en Marijn Beuker en Alex Kroes waren de laatsten die de vrije hand kregen."

"Al deze personen hebben ervoor gezorgd dat Ajax in een ongekende vrije val is terechtgekomen", vervolgt hij. "Waakzaamheid is dus geboden, zelfs als het een Cruijff betreft. De komst van een legertje Spanjaarden en het contract van statutair directeur Cruijff met een voor Ajax-begrippen recordsalaris van 850.000 euro en een totale bonussom van 750.000 euro wekken de eerste tekenen van argwaan op."

"In de geest van vader Johan Cruijff zou Jordi namelijk eerst oud-Ajacieden bij de club moeten betrekken. Verder zou hij genoegen moeten nemen met een laag basissalaris en grote bonussen bij topprestaties waar de club financieel beter van zou worden. Van dat gedachtengoed valt vooralsnog niets te bekennen", aldus Driessen.

Zet in op Ajax tegen Fortuna Sittard!

Ajax speelt zaterdag de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Jordi Cruijff kijkt rond

"Jordi Cruijff neemt zijn collega-directeur bij Ajax niet serieus"

0
Menno Geelen

Menno Geelen krijgt rol bij UEFA: "Cruciaal voor Nederlandse clubs"

0
Lees meer:
Ajax bestuur & beleid Jordi Cruijff Marijn Beuker Ajax historie & oud-spelers Alex Kroes Sven Mislintat Marc Overmars Edwin van der Sar Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wout Weghorst in een uitwedstrijd van Ajax

"Het gerucht gaat dat Wout Weghorst daar een huis heeft gekocht"

0
Dennis Bergkamp

Heerlijke Bergkamp-anekdote: "Dat vond ik toch zo hilarisch."

0
Kees Kwakman

Kwakman reageert op ontslag Weijs: "Dat hoort ook bij opleiden"

0
Toby Alderweireld

Alderweireld over Jong Ajax: "Hij zei: jij kunt niet verdedigen"

0
Guus Hiddink bij een Champions League-duel van PSV in Eindhoven

Guus Hiddink geniet van Ajacied: "Ik had er een hoge pet van op"

0
Jordi Cruijff

Cruijff onder vuur: "Ajax heeft de sleutels aan hem gegeven"

0
Bram van Polen

Van Polen ziet Jordi Cruijff statement maken: "Drukt zijn stempel"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties