Driessen onthult salaris van Cruijff bij Ajax: "Grote bonussen"

Valentijn Driessen is van mening dat Ajax ook moet oppassen met Jordi Cruijff als technisch directeur. De journalist denkt dat de voorgeschiedenis een reden van oplettendheid moet zijn voor de Amsterdamse club.

"Organisatorisch en financieel is het onwenselijk om Cruijff zijn vrije gang te laten gaan zonder strikte interne controle", schrijft Driessen in De Telegraaf. "De clubbestuurders moeten geleerd hebben van het nabije verleden. Eerder werden de sleutels van Ajax in handen gegeven van Edwin van der Sar en Marc Overmars, daarna mocht Sven Mislintat doen en laten wat hij wilde en Marijn Beuker en Alex Kroes waren de laatsten die de vrije hand kregen."

"Al deze personen hebben ervoor gezorgd dat Ajax in een ongekende vrije val is terechtgekomen", vervolgt hij. "Waakzaamheid is dus geboden, zelfs als het een Cruijff betreft. De komst van een legertje Spanjaarden en het contract van statutair directeur Cruijff met een voor Ajax-begrippen recordsalaris van 850.000 euro en een totale bonussom van 750.000 euro wekken de eerste tekenen van argwaan op."

"In de geest van vader Johan Cruijff zou Jordi namelijk eerst oud-Ajacieden bij de club moeten betrekken. Verder zou hij genoegen moeten nemen met een laag basissalaris en grote bonussen bij topprestaties waar de club financieel beter van zou worden. Van dat gedachtengoed valt vooralsnog niets te bekennen", aldus Driessen.