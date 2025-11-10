Driessen duidelijk: "Hij is geen schim meer van wie hij was"

Valentijn Driessen is niet te spreken over het optreden van scheidsrechter Danny Makkelie tijdens het duel tussen FC Utrecht en Ajax. Dat vertelt de analist in een item van De Telegraaf.

“Makkelie floot in de geest van de wedstrijd en hij liet heel veel doorgaan”, zo begint Driessen, die het niet eens is met het afkeuren van het doelpunt van Wout Weghorst. “Maar als je een kleine overtreding zelf laat doorspelen, je je vervolgens naar het scherm laat roepen omdat er een goal is gevallen en die vervolgens afkeurt… Dat slaat echt helemaal nergens op.”

“Als Makkelie moet je dan voor dat scherm staan, persoonlijkheid tonen en zeggen dat die goal moet blijven staan. Hij liet alles doorspelen, maar dit fluit hij af. Ik vond het al heel raar dat hij naar de kant werd geroepen. En dat door Rob Dieperink... Met alle respect, maar dat is een van de allerslechtste scheidsrechters”, vervolgt de journalist. “Dan denk ik: joh Makkelie, je bent echt geen schim meer van de Makkelie die we een paar jaar geleden over de velden zagen lopen.”

“Ik begrijp Weghorst ook heel goed. Hij is na afloop leeggelopen richting Makkelie, en dat begrijp ik heel goed. Hij maakte hem trouwens bijzonder goed af”, aldus Driessen.