Driessen duidelijk over Koeman: "Zou niet gek zijn als de KNVB..."

Valentijn Driessen spaart het Nederlands elftal niet na de moeizame 3-2 overwinning op Litouwen in de WK-kwalificatie. In zijn column in De Telegraaf stelt de journalist dat de wisselvallige prestaties structureel zijn onder bondscoach Ronald Koeman.

"Behalve het doelpuntenrecord van Memphis Depay is daarmee al het positieve uit Kaunas wel verteld. Het Nederlands elftal stond ronduit voor schut met een verschrikkelijk zwak optreden tegen een ploeg van KKD-niveau", schrijft Driessen. "Gemakzucht en arrogantie vochten om voorrang, terwijl bijna alle internationals in de spaarstand gingen na de snelle 2-0 voorsprong. Het resulteerde in een ongekend en zorgwekkend verval en een 3-2 ontsnapping."

Koeman voerde liefst vijf wissels door in de basis, maar ook dat bracht geen verbetering. "Alleen zetten de ervaren vervangers Stefan de Vrij, Nathan Aké en Jerdy Schouten de bondscoach in zijn hemd met een wanprestatie. Quinten Timber en Donyell Malen kwamen beter voor de dag, maar ook hun optredens hielden niet over."

De journalist plaatst bovendien vraagtekens bij Koemans positie. "De huidige wisselvalligheid van het Nederlands elftal blijkt in de tweede periode onder Koeman structureel van aard. Het zou niet gek zijn als KNVB-directeur Nigel de Jong samen met Koeman het functioneren van de bondscoach tegen het licht houdt."

"Kan Koeman zijn internationals niet meer bereiken? Horen de internationals Koeman wel, maar verstaan ze hem niet? Zijn ze horende doof?", vraagt Driessen zich hardop af. "Op die vragen zullen De Jong en Koeman snel een antwoord moeten vinden. Maar het huidige labiele karakter dat in deze Nederlandse ploeg schuilt, kan er zomaar voor zorgen dat het WK-avontuur volgend jaar in Canada, Mexico en de Verenigde Staten van korte duur is."