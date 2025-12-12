Pantelic Podcast
Oud-voorzitter van Ajax Business Association: "Grootste probleem"
Driessen duidelijk richting Ajax: "Moet je toch alles op inzetten?"

Thomas
bron: Kick Off
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Telesport

Ajax wordt opnieuw in verband gebracht met Stije Resink, de talentvolle middenvelder van FC Groningen. Toch lijken de Amsterdammers op korte termijn weinig kans te maken op zijn komst. Journalist Valentijn Driessen vindt dat Ajax vol moet inzetten op onderhandelingen, terwijl collega Mike Verweij juist wijst op de financiële obstakels die een wintertransfer bemoeilijken.

"Je kan toch onderhandelen met Groningen? Daar moet je toch alles op inzetten? Dat is dan je man. Dan kun je doorbouwen", zegt Driessen over de situatie. Verweij is daar een stuk terughoudender in: "Jij denkt dat Groningen een van z’n beste spelers in de winterstop zomaar laat gaan naar Ajax voor een vriendenprijsje?"

Toch blijft Driessen bij zijn standpunt en voegt toe: "Als je niet onderhandelt, weet je zeker dat hij niet komt." Mocht Ajax zich alsnog richten op een tijdelijke oplossing, dan heeft hij weinig hoop op succes. "Het zal wel een heel goede zijn, die te huren is. Ik denk dat het wel een basisspeler is bij een heel grote club", zegt hij cynisch.

Volgens Verweij beschikt Resink over een gelimiteerde afkoopsom van zes miljoen euro, maar die zou pas komende zomer actief zijn. In de winter zou de middenvelder volgens hem een stuk duurder zijn. "Dan kunnen ze tien, elf miljoen vragen. Als dat geld er niet is, dan kun je toch niet kopen?"

