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Driessen en Derksen voorspellen Ajax - NEC: "Eenrichtingsverkeer"

Max
bron: Vandaag Inside
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Vandaag Inside

Valentijn Driessen en Johan Derksen verwachten niet dat Ajax veel hoeft te vrezen van NEC. Beide ploegen treffen elkaar zaterdagavond in Amsterdam. 

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NEC was vorig seizoen een van de grote revelaties, maar is nu nog niet in beste doen. "Het wordt eenrichtingsverkeer", voorspelt Driessen maandagavond in Vandaag Inside. "Ze hebben nu niet het elftal om Ajax weg te spelen", voegt Derksen toe. "Verleden jaar was dat beter. Die oudjes worden ook weer een jaar ouder."

Dusan Tadic maakte deze zomer de overstap naar Nijmegen, maar maakt ook nog geen indruk op Driessen. "Tadic hebben we het hele seizoen nog niet gezien bij NEC, maar gisteren (zondag, bij Servië red.) stond hij er gewoon. Dat zegt ook wat over het Nederlands elftal."

René van der Gijp begrijpt wel dat Tadic niet elke wedstrijd meer kan leveren. "De spelers op hun retour gaan het niet meer elke week doen. Tadic ook niet. Op zijn tijd nog wel. We hebben ook bij Suarez gezegd dat het klaar was, en dan scoorde hij er ineens weer drie tegen Atletico Madrid."

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