Driessen en Derksen voorspellen Ajax - NEC: "Eenrichtingsverkeer"

Valentijn Driessen en Johan Derksen verwachten niet dat Ajax veel hoeft te vrezen van NEC. Beide ploegen treffen elkaar zaterdagavond in Amsterdam.

NEC was vorig seizoen een van de grote revelaties, maar is nu nog niet in beste doen. "Het wordt eenrichtingsverkeer", voorspelt Driessen maandagavond in Vandaag Inside. "Ze hebben nu niet het elftal om Ajax weg te spelen", voegt Derksen toe. "Verleden jaar was dat beter. Die oudjes worden ook weer een jaar ouder."

Dusan Tadic maakte deze zomer de overstap naar Nijmegen, maar maakt ook nog geen indruk op Driessen. "Tadic hebben we het hele seizoen nog niet gezien bij NEC, maar gisteren (zondag, bij Servië red.) stond hij er gewoon. Dat zegt ook wat over het Nederlands elftal."