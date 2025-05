Driessen en Genee clashen over Ajax: "Ga een fles azijn drinken"

Valentijn Driessen stelt dat Ajax erg blij moet zijn dat Francesco Farioli is vertrokken. Wilfred Genee kan zich daar in Vandaag Inside echter totaal niet in vinden.

“Hij liet jonge spelers niet eens twee wedstrijden in de week spelen. Als je iedere keer wordt gewisseld, krijg je als speler ook nooit de inhoud”, stelt Driessen. "Met ruimte in je rug verdedigen is ook moeilijk, maar als je het nooit oefent en er geen automatismen in krijgt, dan leer je het nooit. Dan blijf je altijd achteroverleunen. Het voetbal was gewoon niet om aan te zien. Ik denk dat Ajax God op z’n blote knieën moet danken dat hij opstapt."

Johan Derksen, normaliter uiterst kritisch op Farioli, springt nu voor hem in de bres door te zeggen dat hij ‘geen droomelftal had om droomvoetbal te spelen’. Driessen countert: "Maar Johan, hij heeft toch wel een beter elftal dan Go Ahead Eagles, dat wel Ajax-voetbal speelt?" Derksen reageert: "Dat weet ik niet. Zijn verdienste was: de spelers waren allemaal fit en ze hadden een goede instelling." Volgens Driessen zijn die spelers toch echt ‘door het ijs gezakt’ in het slot van het seizoen. "Zo fit zijn ze."

Genee laat ook van zich horen aan tafel. "Ik vind het belachelijk dat je Farioli zo hard aanpakt, want hij heeft die gasten gewoon naar de tweede plaats geloodst. Hartstikke knap. Ga een fles azijn drinken, wat een gezeik!" Driessen antwoordt: "Jij gelooft iedereen. Jij gelooft Marco Kroon (Genee interviewde Marco Kroon onlangs en twijfelt sindsdien aan beweringen die over de militair worden gedaan, red.), jij gelooft hierin, jij gelooft gewoon veel te veel. Denk je dat hij nog geen andere club heeft?" Genee geeft aan dat hij dat ook wel denkt. "Maar hij heeft toch knap gedaan, dat bedoel ik."