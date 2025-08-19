Kick-off
Driessen tipt middenvelder voor Ajax: "Zou ik eerder voor gaan"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Driessen en Nijhuis in discussie na Weghorst-moment: "Helemaal wel"

Voetbal
Cherine Benjmil
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Telesport

Wout Weghorst stond maandagavond centraal in een discussie tussen Valentijn Driessen en Bas Nijhuis. De verslaggever van De Telegraaf vindt dat de Nederlandse scheidsrechter te veel meegaat met Eredivisie-spelers.

Driessen is van mening dat Weghorst een rode kaart had moeten krijgen tijdens het duel met Go Ahead Eagles. De Ajax-spits, die al een gele kaart had, schoot bewust de bal in het doel van Jari De Busser nadat er kort daarvoor voor buitenspel was gefloten.

Bij Vandaag Inside gaat Nijhuis niet mee in Driessens standpunt. In de studio worden beelden van het betreffende moment vertoond. "Als dit zijn tweede gele kaart was, dan had ik hem niet gegeven", vertelt de arbiter.

Dat valt Driessen duidelijk niet in de smaak. "Jij loopt altijd mee met die voetballers. Helemaal wel, want een collega van jou die geeft hem volgende week wel aan een nobody van Fortuna Sittard. Een collega van jou doet het wel", aldus de verslaggever.

Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
