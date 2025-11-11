KieftJansenEgmondGijp
"Danny Blind liegt regelmatig, en hij liegt ook over zijn zoon"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Driessen en Nijhuis ruziën over Ajax-moment: "Ah, je lult man!"

Rik Engelbertink
bron: Vandaag Inside/ESPN
Bas Nijhuis
Bas Nijhuis Foto: © MTB-Photo

Bas Nijhuis heeft een flink hevige discussie uitgevochten met Valentijn Driessen bij Vandaag Inside. Het veelbesproken afgekeurde doelpunt van Wout Weghorst van tijdens het duel tussen FC Utrecht en Ajax vormde hiervoor de aanleiding. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

"Als een scheidsrechter er echt twee meter vandaan staat, dan kan je hem toch niet naar het VAR-scherm roepen joh?", begint René van der Gijp. "Dat moet een VAR ook niet doen. Hij stond er inderdaad bovenop", vindt ook Johan Derksen.

"Die VAR steekt hem gewoon een mes in zijn rug", oordeelt Driessen genadeloos. "Eindelijk fluit hij (Makkelie, red.) een keer zoals Bas Nijhuis, dat doet hij om te pleasen. Maar hier in deze situatie gebeurt er helemaal niks", vindt hij. 

Nijhuis, is het daar niet geheel mee eens. "Weet je wat het lastig maakt? Makkelie fluit een heerlijke, snelle wedstrijd. Hij laat veel gaan. Daar houd ik ook van. Alleen als het een overtreding is bij een doelpunt, check je als VAR de aanvalsfase. Als daar iets gebeurt, moet je de scheidsrechter daarop wijzen." 

"Dat is heel lastig uit te leggen", vervolgt Nijhuis. "Als VAR zie je dit moment, dan kun je er bijna niet omheen om hem te roepen. Dan kan hij nog zo de wedstrijd in die stijl willen fluiten, maar je moet ook beoordelen wat je ziet. Wat denk je wat er bij Utrecht gebeurt als hij hem niet geeft?"

"Er was helemaal niks aan de hand man, want iedereen stond alweer bij de middenlijn voor de aftrap", zegt Driessen. Nijhuis is het daar totaal niet mee eens en steekt een verhaal af over de situatie.. "Ah, je lult man!", praat Driessen door hem heen. "Nee, ik lul niet!", zegt Nijhuis daarop. "Ik zeg dit alleen maar om aan te geven hoe lastig het is. Hij heeft slecht geslapen hoor, die Valentijn."

Gerelateerd:
Ronald Koeman op de KNVB Campus

Ronald Koeman reageert op uitspraken Weghorst: "Hij had gelijk"

0
Louis van Gaal

Van Gaal 'verknalde het' met Heitinga: "Louter mislukkingen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

Driessen: "Maakt niet uit of Grim of Heitinga op de bank zit"

0
Danny Koevermans

Danny Koevermans oppert PSV-icoon bij Ajax: "Best een goede match"

0
Donny van de Beek

Zwaargeblesseerde Van de Beek vertelt: "Een fikse tegenslag"

0
Ron Jans langs de lijn bij FC Utrecht

FC Utrecht 'ongeïnteresseerd' in duel FC Porto: "Bezig met Ajax"

0
Kenneth Perez

Perez roept om ontslag Heitinga: "Er moet iets rigoureus gebeuren"

0
John Heitinga verontwaardigd

"Hij ligt in zijn ontwikkeling nu wel voor op John Heitinga"

0
Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd