Driessen en Nijhuis ruziën over Ajax-moment: "Ah, je lult man!"

Bas Nijhuis heeft een flink hevige discussie uitgevochten met Valentijn Driessen bij Vandaag Inside. Het veelbesproken afgekeurde doelpunt van Wout Weghorst van tijdens het duel tussen FC Utrecht en Ajax vormde hiervoor de aanleiding.

"Als een scheidsrechter er echt twee meter vandaan staat, dan kan je hem toch niet naar het VAR-scherm roepen joh?", begint René van der Gijp. "Dat moet een VAR ook niet doen. Hij stond er inderdaad bovenop", vindt ook Johan Derksen.

"Die VAR steekt hem gewoon een mes in zijn rug", oordeelt Driessen genadeloos. "Eindelijk fluit hij (Makkelie, red.) een keer zoals Bas Nijhuis, dat doet hij om te pleasen. Maar hier in deze situatie gebeurt er helemaal niks", vindt hij.

Nijhuis, is het daar niet geheel mee eens. "Weet je wat het lastig maakt? Makkelie fluit een heerlijke, snelle wedstrijd. Hij laat veel gaan. Daar houd ik ook van. Alleen als het een overtreding is bij een doelpunt, check je als VAR de aanvalsfase. Als daar iets gebeurt, moet je de scheidsrechter daarop wijzen."

"Dat is heel lastig uit te leggen", vervolgt Nijhuis. "Als VAR zie je dit moment, dan kun je er bijna niet omheen om hem te roepen. Dan kan hij nog zo de wedstrijd in die stijl willen fluiten, maar je moet ook beoordelen wat je ziet. Wat denk je wat er bij Utrecht gebeurt als hij hem niet geeft?"

"Er was helemaal niks aan de hand man, want iedereen stond alweer bij de middenlijn voor de aftrap", zegt Driessen. Nijhuis is het daar totaal niet mee eens en steekt een verhaal af over de situatie.. "Ah, je lult man!", praat Driessen door hem heen. "Nee, ik lul niet!", zegt Nijhuis daarop. "Ik zeg dit alleen maar om aan te geven hoe lastig het is. Hij heeft slecht geslapen hoor, die Valentijn."