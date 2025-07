Driessen: "Enige club waar Ajax op dit moment mee onderhandelt"

Valentijn Driessen verwacht dat FC Porto meer geld moet bieden om Kenneth Taylor van Ajax over te nemen. Het huidige bod van de Portugezen is onvoldoende, maar dat kan nog veranderen.

"FC Porto wil voor een dubbeltje op de eerste rang zitten voor een speler die tegen het Nederlands elftal aanzit, die al op een WK heeft gespeeld en afgelopen seizoen een uitstekend jaar achter de rug heeft... Die ga je niet voor vijftien miljoen euro verkopen", steekt Driessen van wal in een video-item van De Telegraaf. "Dat zou voor Porto te veel zijn."

De Portugezen onderhandelen momenteel over de transfer van Francisco Conceição. "Met Juventus. Daar gaan ze aardig wat geld voor krijgen. Ajax ook, trouwens. Conceiçao is door Ajax verkocht aan Porto met een doorverkooppercentage. Dat heeft Ajax bedongen. Als er dan 25 miljoen euro uit Portugal komt, dan is Taylor speler van Porto."

Taylor krijgt volgens Driessen nog weinig interesse. "Voor de rest is er toch nog weinig interesse, blijkbaar. Anders zou Ajax direct de deur dichtgooien en met anderen onderhandelen, maar daar hoor je niets over. De enige club waar ze op dit moment mee onderhandelen, dat schijnt Porto te zijn", aldus Driessen.