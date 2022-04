Geschreven door Idse Geurts 19 apr 2022 om 11:04

Valentijn Driessen laat zich enorm kritisch uit op de prestaties van Erik ten Hag van de afgelopen weken. In De Telegraaf stelt de journalist dat Ten Hag vooral moet werken aan zijn wisselbeleid. Ook stelt Driessen dat de trainer moet oppassen om Amsterdam niet te verlaten als een loser.

“Het spel wordt er niet beter op en zijn beslissingen missen hun uitwerking. Zoals de droomtrainer van Manchester United toch niet bekend staat als als een gamechanger met zijn wisselbeleid”, start Driessen zijn relaas. “Ook in De Kuip niet. Daar kwam hij ineens met Mohamed Ihattaren op de proppen. Vijf weken geleden had Ten Hag hem nog een uitbrander gegeven, omdat hij niet kon rennen op Eredivisie-niveau. Tegen z’n oude club PSV moest hij de meubelen redden, maar dat werkte voor geen meter”, stelt de journalist.

Mocht Ajax dit jaar ook het kampioenschap nog mislopen, kan dit volgens Driessen uitwerking hebben op de reputatie van Ten Hag in Engeland. “Het zou een wanprestatie zijn als dit Ajax met zijn dure huishouding en de aanwezige topspelers niet alleen de bekerfinale verliest, maar in de laatste vijf competitieduels tevens een voorsprong van vier punten op PSV verknalt en de landstitel verspeelt. Ten Hag zal in dat geval als aangeschoten wild in Engeland arriveren, want daar weten ze wel raad met trainers die niet aan het verwachtingspatroon voldoen”, waarschuwt Driessen.