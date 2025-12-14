Studio Sedee
Guus Hiddink over Ajax: "Het fundament is helemaal weggevaagd"
Driessen enthousiast: "Genieten hoe Ajax het heeft aangepakt"

Joram
bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Telesport

Valentijn Driessen is kritisch over het algehele niveau van De Klassieker, maar genoot wel van de manier waarop Ajax de wedstrijd aanpakte. Volgens de journalist speelde de Amsterdamse club zeer gestructureerd.

"Het was af en toe 5-4-1, en het belangrijkste was tegenhouden én dan in de tegenaanval gevaarlijk worden", zegt Driessen bij De Telegraaf. Trainer Fred Grim noemde het plan 'lelijk. "Maar het is optimaal gelukt", zegt Driessen. "Verdedigend hebben ze het echt gesloten gehouden. Ajax heeft nauwelijks kansen weggegeven, meer gecreëerd en uiteindelijk 2-0 gewonnen van een volstrekt onmachtig Feyenoord."

"Ik kan er wel van genieten om te zien hoe Ajax het heeft aangepakt, en niet genieten van de manier waarop Feyenoord speelt." Driessen vindt echter dat deze speelstijl niet houdbaar is voor Ajax. "Nu accepteert iedereen het, maar uiteindelijk zal Ajax verder vooruit moeten voetballen en dominanter zijn. Dat is dit Ajax niet."

