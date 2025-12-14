Driessen enthousiast: "Genieten hoe Ajax het heeft aangepakt"

"Het was af en toe 5-4-1, en het belangrijkste was tegenhouden én dan in de tegenaanval gevaarlijk worden", zegt Driessen bij De Telegraaf. Trainer Fred Grim noemde het plan 'lelijk. "Maar het is optimaal gelukt", zegt Driessen. "Verdedigend hebben ze het echt gesloten gehouden. Ajax heeft nauwelijks kansen weggegeven, meer gecreëerd en uiteindelijk 2-0 gewonnen van een volstrekt onmachtig Feyenoord."

"Ik kan er wel van genieten om te zien hoe Ajax het heeft aangepakt, en niet genieten van de manier waarop Feyenoord speelt." Driessen vindt echter dat deze speelstijl niet houdbaar is voor Ajax. "Nu accepteert iedereen het, maar uiteindelijk zal Ajax verder vooruit moeten voetballen en dominanter zijn. Dat is dit Ajax niet."