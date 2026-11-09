Driessen ergert zich rot: "Krijgen moslims dezelfde zendtijd?"
Valentijn Driessen heeft met verwondering gekeken naar het duel tussen FC Twente en Ajax van zondagmiddag. Naast dat hij de Tukkers sterker vond, zag de chef sport van De Telegraaf ook een aantal verwonderlijke scheidsrechterlijke dwalingen plaatsvinden. Ook buigt hij zich over het moment tussen Tolu Arokodare en Wout Weghorst na afloop van het duel.
"Ajax mocht in het treffen tussen de twee Conference League-deelnemers blij zijn met één punt. Dankzij een snelle goal van Tolu liep FC Twente lang achter de feiten aan", opent Driessen in De Telegraaf. "Na het initiatief genomen te hebben met dominant spel liep Ajax na een kwartier alleen maar achteruit."
Vooral doelpuntenmaker Tolu was niet op zijn best. "De bewierookte Tolu kon het niet opbrengen vol druk op de tegenstander te blijven zetten. Twee andere zwakke schakels waren de centrale verdedigers Aaron Bouwman en Dies Janse. Om zich te ontwikkelen moeten deze Ajax-talenten vaker worden getest als in Enschede", oordeelt de journalist.
Scoren deden de Tukkers pas laat. De gelijkmaker viel via, wie anders dan, Wout Weghorst. "Uiteraard werd FC Twente-Ajax het duel van Weghorst. Tegen zijn oude club uit Amsterdam benutte hij in de 95e minuut een penalty voor 2-2. Het betrof een cadeautje omdat scheidsrechter Joey Kooij en VAR Dennis Higler er samen een potje van maakten."
"Kooij floot af, terwijl het grote talent Weidmann oog-in-oog met Ter Stegen stond. Hij reageerde op een call van Higler voor een vermeende handsbal van Weghorst bij een corner voor Ajax even daarvoor", vervolgt Driessen. "Kooij had de situatie moeten afwachten met Weidmann en daarna moeten kijken of het daarvoor werkelijk hands was. Dat was uiteindelijk niet zo en FC Twente werd een bijna zekere treffer ontnomen."
Scoren deden de Tukkers echter in extremis nog wel. "Weghorst wist God opnieuw aan zijn zijde. Die gunde hem in de 95e minuut de verdiende gelijkmaker vanaf de strafschopstip. Na het duel sloegen Weghorst en Tolu samen aan het bidden."
"Prima, moeten ze zelf weten. Maar waarom nam ESPN dit minutenlang in beeld en hield de commentator gedurende die tijd zijn mond? Belachelijk. Of viel er na afloop van het spektakel niet meer te verslaan? Gaat ESPN iedere week zulke gebedsmomenten uitzenden? Krijgen moslims dezelfde zendtijd voor hun bidsessies? Het neutrale ESPN begeeft zich op hellend vlak", besluit hij.
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