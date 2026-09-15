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Driessen fel na transfernieuws Ajax: "Met hem haal je problemen"

Joram
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Orange Pictures

Valentijn Driessen zet grote vraagtekens bij een mogelijke komst van Yves Bissouma naar Ajax. De middenvelder zou volgens de laatste berichten dicht bij een transfer naar Amsterdam zijn, maar Driessen ziet dat absoluut niet zitten. Dat zegt hij aan tafel bij Vandaag Inside.

Toen hem naar de transfervrije speler werd gevraagd, liet Driessen direct duidelijk merken hoe hij over Bissouma denkt. "Dat is een Malinees die meer aan het lachgas zit dan dat hij aan het trainen is", gaat Driessen meteen los als hij gevraagd wordt naar Bissouma. "Recreatief lachgas, een voetballer... Hij komt ook vaak te laat op trainingen."

Volgens de journalist haalt Ajax daarmee mogelijk de nodige problemen in huis. Driessen vergelijkt de situatie met Noa Lang, die volgens hem eerder door Jordi Cruijff als een lastige speler werd gezien. "En dan wilde Jordi Cruijff Noa Lang niet, dat was in zijn ogen zogenaamd een lastige jongen. Dan haal je hém binnen, dan haal je de problemen juist."

Johan Derksen heeft zijn eigen kijk op de kwestie. "Als je Noa Lang binnenhaalt, haal je ellende in je team." Driessen vindt dat argument ook van toepassing op Bissouma. "Maar met deze jongen ook", reageert Driessen. "Die historie van die jongen... Dat is niet van twintig jaar geleden, maar van vorig jaar."

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