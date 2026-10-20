Driessen fileert Ajacied: "Gelukszoeker, die is volgend jaar weer weg"
Valentijn Driessen heeft met veel interesse naar het duel tussen FC Groningen en Ajax gekeken. Sommige spelers vielen hem daar positief op, terwijl anderen hem tegenvielen. Hij zoomt eerst in op FC Groningen-keeper Etienne Vaessen.
"Henk Fraser riep volgens mij weer dat Etienne Vaessen de Nederlandse top aankan, maar hij is gewoon veel te klein", zegt Driessen bij De Telegraaf. "De ene wedstrijd is het alles, de andere wedstrijd is het niets. Het is een prima keeper voor FC Groningen, maar niet voor de top."
Vervolgens kijkt hij naar de wedstrijd in het specifiek, waar wéér een scheidsrechter in de fout ging volgens de journalist: "Daarbij kwam Ajax nog wel goed weg in de eerste helft bij die tackle van Klaassen op Willumsson. Want daar geef je op het middenveld normaal een overtreding en Higler gaf die niet."
"Daarna is hij nog gaan kijken en daarna nam hij ook zijn eigen beslissing, maar in ieder geval ging hij nog kijken", analyseert Driessen, die hoe dan ook denkt dat Ajax wel gewonnen zou hebben. "Maar Ajax was gewoon de betere partij vanaf de eerste minuut."
Ook Yves Bissouma kwam nog binnen de lijnen. Dat interesseert Driessen niet zo, die veel liever kijkt naar Bounida. "Ik werd er veel blijer van dat hij weer speeltijd kreeg. Dat zijn uiteindelijk de spelers die het voor je moeten doen, terwijl Bissouma aan het einde van het seizoen gewoon weer weg is."
"Dat is een gelukszoeker en die wil lekker een jaartje in Amsterdam verblijven en daarna gaat hij weer ergens anders heen. En Bounida heeft talent en dat moet hij verder ontwikkelen, maar dan moet hij wel speeltijd krijgen", besluit hij.
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