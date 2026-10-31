Driessen fileert Ajacied: "Hij wordt nooit de vaste linksback"

Mike Verweij maakte recentelijk een lang interview met Owen Wijndal. De verguisde back is op de achtergrond een bruikbare speler voor Ajax geworden, waardoor de kritiek - voor nu - gestild is. Verweij meent tevens dat de geruchten omtrent het aanblijven van de speler niet met zijn salaris te maken hadden.

"Wijndal ontkracht, ik zal niet te veel zeggen, dat hij altijd is gebleven, omdat hij een hoog salaris heeft. Hij is nooit voor het geld gebleven", zegt Verweij in Kick-Off van De Telegraaf. "Naar eigen zeggen heeft hij op de verkeerde momenten vervelende blessures gehad en daardoor heeft hij nooit kunnen laten zien wat hij echt kan. Hij wil nu aantonen dat hij wel goed genoeg is voor Ajax. Dit seizoen is hij in ieder geval een bruikbare kracht gebleken."

Valentijn Driessen vindt dat onzin. "Dat kan die jongen wel zeggen, maar hij heeft genoeg aanbiedingen gehad en daar had hij makkelijk voor kunnen kiezen, omdat hij bij Ajax niet aan de bak komt. Nu zijn er nog geen besprekingen, want zijn contract loopt af. Het is een goede om erbij te hebben als twaalfde man. Hij kan zich willen bewijzen tot hij een ons weegt, maar hij wordt nooit de vaste linksback van Ajax."

Ajax kocht Wijndal al liefst vier jaar geleden voor tien miljoen euro van AZ. "Die verwachtingen heeft hij nooit waargemaakt. Er waren wel meerdere aanbiedingen, dat klopt. Het gaat om Stade Brest, Crystal Palace en nog wat clubs. Als hij het voor het geld had willen doen, had hij ook naar die clubs kunnen gaan", countert Verweij.