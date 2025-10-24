Meer dan Voetbal
Heitinga genoemd als 'favoriete trainer': "Hij kan dat allemaal"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax wedstrijden

Driessen fileert Ajacieden: "Die misdragingen waren extra pijnlijk"

Stefan
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Pro Shots

Valentijn Driessen zag PSV dinsdagavond een uitstekende wedstrijd afleveren tegen Napoli. De journalist was lyrisch over de Eindhovenaren, al vond hij Ajax een dag later een stuk minder indruk maken. De Amsterdammers gingen bij Chelsea met 5-1 onderuit.

"De galavoorstelling in Eindhoven is goed voor het aanzien van de Eredivisie", begint Driessen in De Telegraaf. "Treurig dat Ajax de gewonnen goodwill een dag later weer weet te verknallen en de uitstraling een knauw geeft met een wanprestatie, verhevigd door het wangedrag van Kenneth Taylor en Wout Weghorst in Londen. Internationaal brokkelt de status van het ooit zo grote Ajax heel snel af."

"Lees de buitenlandse media na iedere competitieronde in de Champions League er op na", gaat de journalist verder. "De huidige beleidsbepalers zijn erin geslaagd de naam van de altijd zo trotse vaandeldrager van het Nederlandse clubvoetbal te grabbel te gooien. Na drie duels en de laatste plaats in de Champions League is Ajax het lachertje van Europa."

"Extra pijnlijk waren de misdragingen van Taylor met zijn dieprode tackle en Weghorst, die continu bij opstootjes betrokken was en behoudens de benutte penalty geen bal raakte", vervolgt hij. "Waar je van zo’n ervaren speler een leidersrol verwacht richting zijn jonge onzekere ploeggenoten, liet hij zich volledig meeslepen in zijn emoties en persoonlijke oorlogjes."

"Hoe anders hangt de vlag ervoor bij kampioen PSV na ook een moeizame seizoenstart. Gedwongen door uitgaande transfers en blessures ontwikkelt trainer Peter Bosz een nieuw PSV. Jerdy Schouten als centrale verdediger was voor de hand liggend, maar Mauro Junior als de nieuwe nummer 6… Of het offensieve koppel Guus Til en Ismael Saibari… Het blijft iedere keer weer knap dat Bosz zichzelf en zijn teams opnieuw weet uit te vinden. Zondag lonkt in De Kuip de koppositie in de Eredivisie", aldus Driessen.

Zet in op Ajax tegen FC Twente!

Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd tegen FC Twente. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Kenneth Taylor met rood van het veld tegen Chelsea

Ajax op rapport: slechts één voldoende na dramatische avond

0
Supporters van Ajax op de F-Side

Ajax treft Chelsea op Stamford Bridge: BetMGM heeft fraaie odds

0
Lees meer:
Ajax wedstrijden Kenneth Taylor Wout Weghorst Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Marcel Keizer

'Ajax wilde Marcel Keizer als hoofdtrainer': "Eerst benaderd"

0
Ajax-fans in de Arena

Ajax-supporters laten zich kritisch uit: "Dit lijkt onhoudbaar"

0
René van der Gijp

René van der Gijp lacht om oud-Ajacied: "Het is ook een gedoe"

0
Wout Weghorst

Weghorst krijgt kritiek: "Het is niet leuk als hij zo doordraait"

0
John Heitinga tijdens het uitduel van Ajax bij Chelsea

'Heitinga krijgt advies': "Dan komen spelers meer in hun kracht"

0
Kenneth Taylor pakt rood tegen Chelsea

Taylor krijgt steun na rood: "Dan ben je tegenwoordig de pineut"

0
Kik Pierie namens Excelsior

Pierie kreeg negatieve reacties vanwege stoppen: "Begrijp ik ook"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 9 19 25
2 PSV 9 15 22
3 AZ 9 7 18
4 Ajax 9 5 16
5 FC Groningen 9 1 15
6 NEC Nijmegen 9 8 14
7 FC Twente 9 3 14
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd