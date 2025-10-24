Driessen fileert Ajacieden: "Die misdragingen waren extra pijnlijk"

Valentijn Driessen zag PSV dinsdagavond een uitstekende wedstrijd afleveren tegen Napoli. De journalist was lyrisch over de Eindhovenaren, al vond hij Ajax een dag later een stuk minder indruk maken. De Amsterdammers gingen bij Chelsea met 5-1 onderuit.

"De galavoorstelling in Eindhoven is goed voor het aanzien van de Eredivisie", begint Driessen in De Telegraaf. "Treurig dat Ajax de gewonnen goodwill een dag later weer weet te verknallen en de uitstraling een knauw geeft met een wanprestatie, verhevigd door het wangedrag van Kenneth Taylor en Wout Weghorst in Londen. Internationaal brokkelt de status van het ooit zo grote Ajax heel snel af."

"Lees de buitenlandse media na iedere competitieronde in de Champions League er op na", gaat de journalist verder. "De huidige beleidsbepalers zijn erin geslaagd de naam van de altijd zo trotse vaandeldrager van het Nederlandse clubvoetbal te grabbel te gooien. Na drie duels en de laatste plaats in de Champions League is Ajax het lachertje van Europa."

"Extra pijnlijk waren de misdragingen van Taylor met zijn dieprode tackle en Weghorst, die continu bij opstootjes betrokken was en behoudens de benutte penalty geen bal raakte", vervolgt hij. "Waar je van zo’n ervaren speler een leidersrol verwacht richting zijn jonge onzekere ploeggenoten, liet hij zich volledig meeslepen in zijn emoties en persoonlijke oorlogjes."

"Hoe anders hangt de vlag ervoor bij kampioen PSV na ook een moeizame seizoenstart. Gedwongen door uitgaande transfers en blessures ontwikkelt trainer Peter Bosz een nieuw PSV. Jerdy Schouten als centrale verdediger was voor de hand liggend, maar Mauro Junior als de nieuwe nummer 6… Of het offensieve koppel Guus Til en Ismael Saibari… Het blijft iedere keer weer knap dat Bosz zichzelf en zijn teams opnieuw weet uit te vinden. Zondag lonkt in De Kuip de koppositie in de Eredivisie", aldus Driessen.