Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Driessen fileert Ajax-aankoop: "Man is alleen met zichzelf bezig"

Thomas
bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Pro Shots

Ajax ging woensdagavond in eigen huis met 0-2 onderuit tegen Internazionale in de Champions League. In de slotfase kreeg Oscar Gloukh nog een invalbeurt, maar dat leverde volgens Valentijn Driessen weinig op. De journalist van De Telegraaf is bijzonder kritisch over de Israëlische middenvelder en plaatst vraagtekens bij zijn aankoop.

"Hij is een aantal keer opgesteld en heeft nog niet heel lang de tijd gehad, maar die man is alleen met zichzelf bezig", foetert Driessen in de podcast Kick-Off. "Alleen maar kort dribbelen en mensen passeren, die heeft helemaal geen oog voor wat er om hem heen gebeurt. Die is alleen bezig met de BV Gloukh."

Driessen stelt dat Ajax en vooral directeur Alex Kroes een inschattingsfout hebben gemaakt door de aanvallende middenvelder voor bijna vijftien miljoen euro binnen te halen. "Later zal hij begrijpen dat hij ook zijn medespelers moet zien en ook mee moet terug verdedigen, want dat doet hij ook niet. Dat zijn zaken waar Ajax aan moet werken, maar dat had Kroes ook op voorhand moeten zien", aldus de journalist.

