Driessen fileert Ajax-topman: "Dat is gewoon kameleon-gedrag"

Valentijn Driessen vindt dat Marijn Beuker zich anders begint te gedragen nu Jordi Cruijff de positie van technisch directeur gaat bekleden bij Ajax. De journalist van De Telegraaf zegt in de podcast Kick-Off dat Beuker het anders gaat doen, om zo zijn baan niet te verliezen.

"Jordi Cruijff wordt statutair directeur en Marijn Beuker titulair directeur", begint Ajax-watcher Mike Verweij eerste. "Cruijff krijgt wel tekenbevoegdheid en Beuker niet. Ze hebben het idee dat ze goed met elkaar kunnen samenwerken. Jordi zal de eerste maanden de kat uit de boom kijken en Marijn heeft naar eigen zeggen hele goede gesprekken gevoerd met Cruijff en die liggen wat hem betreft heel goed op één lijn."

Driessen vraagt zich af of Beuker gelijk heeft. "Dat is natuurlijk gewoon kameleon-gedrag, om bij dit soort mensen aan te sluiten. Dat is hetzelfde wat hij deed bij Louis van Gaal. Zulke mensen lopen er gewoon rond, dan vraag je jezelf af of zij wel de inhoud hebben."