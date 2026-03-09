Laatste nieuws
Driessen bekritiseert Ajax-spelers: "Riekte zelfs naar sabotage"

Rik Engelbertink
bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © Pro Shots

Valentijn Driessen is bepaald niet te spreken over de manier waarop Ajax op zich heeft laten zien in het duel op bezoek bij FC Groningen. De Amsterdammers gingen met 3-1 onderuit, wat het einde van Fred Grim betekende. 

"Wie bepalende, overbetaalde spelers als Davy Klaassen, Wout Weghorst en Steven Berghuis ziet na FC Groningen weet dat het fout zit", schrijft hij op de website van de Telegraaf. "Terwijl ze de afgelopen weken helemaal niets laten zien. In de Groene Kathedraal riekte hun inbreng zelfs naar sabotage. Geen enkele verantwoordelijkheid nam het trio, dat de kleedkamer met alle jonge, talentvolle en onervaren spelers ongetwijfeld stevig in de greep heeft."

Voor de camera verschijnen wilde het trio niet. "Geen van de drie heertjes wensten achteraf tekst en uitleg te verschaffen over de wanprestatie waar zij een belangrijk onderdeel van waren", vervolgt hij kritisch. "Ze hadden geen zin in een tribunaal, zoals werd gecommuniceerd. Klaassen verscheen alleen even voor de camera van ESPN. De aanvoerder is verplicht te verschijnen voor de rechtenhouder", constateert Driessen. 

"Garcia moet keihard ingrijpen", adviseert hij. "Pappen en nathouden werkt niet met al deze zogenaamde grote Ajacieden. De Spanjaard krijgt ongetwijfeld alle medewerking en steun van vriend Jordi Cruijff. Die weet namelijk dat veel spelers in de A-selectie de volgende slachtoffers zullen zijn van diens Kleine Revolutie", besluit Driessen. 

