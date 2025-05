Driessen fileert Farioli: "Van die jongen is niets meer over"

"Die Mika Godts heeft echt een aantal prima wedstrijden gespeeld, dat is een jongen met een individuele actie en die iets kan forceren. Maar van die jongen is niets meer over, hij moet dan weer op de bank beginnen en dat geeft geen enkel vertrouwen", zo stelt de Nederlander in de podcast Kick-Off van de Telegraaf.

Ook Mokio krijgt onder Farioli amper speeltijd. Driessen snapt daar maar weinig van "Waarom? Wat wil je daarmee bereiken? Ik vond die Mokio goed spelen in die fase en die wordt er dan weer uitgehaald?", aldus de journalist.