Driessen fileert Heitinga: "In alles wat hij deed acteerde hij"

Valentijn Driessen spaart John Heitinga niet in zijn column in De Telegraaf . De journalist vindt dat de donderdag ontslagen trainer van Ajax nooit het niveau heeft gehad om een topclub te leiden en dat hij bovendien eerder zelf had moeten vertrekken.

"Op de keper beschouwd heeft Heitinga niet het scala aan kwaliteiten noodzakelijk om hoofdtrainer te zijn van een topclub. Hij denkt wellicht van wel, maar in alles wat hij deed bij Ajax acteerde hij de hoofdtrainer", schrijft Driessen scherp.

Volgens hem ontbrak het Heitinga vooral aan zelfreflectie. "Heitinga is een aardige, toegankelijke man van 41 jaar oud met te weinig zelfreflectie. Als hij zo begaan was met Ajax en niet met zijn status als hoofdtrainer van Ajax, had hij de eer aan zichzelf gehouden. In het belang van Ajax, wat hij zei altijd voorop te stellen."

Driessen denkt dat de oud-verdediger zijn laatste kans als hoofdtrainer op hoog niveau heeft verspeeld. "Wil Heitinga in het topvoetbal actief blijven als trainer dan kan dat als assistent, zoals hij een jaar lang prima heeft gefunctioneerd onder Arne Slot bij Liverpool. Ziet hij zichzelf na twee fiasco’s bij Ajax nog steeds als hoofdtrainer, dan wordt dat ergens in de marge."