Kick-off
Verweij onthult: "Hij heeft Heitinga echt het nekschot gegeven"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Driessen fileert Heitinga: "In alles wat hij deed acteerde hij"

Amber
bron: De Telegraaf
Valentijn Driessen
Valentijn Driessen Foto: © BSR Agency

Valentijn Driessen spaart John Heitinga niet in zijn column in De Telegraaf. De journalist vindt dat de donderdag ontslagen trainer van Ajax nooit het niveau heeft gehad om een topclub te leiden en dat hij bovendien eerder zelf had moeten vertrekken.

"Op de keper beschouwd heeft Heitinga niet het scala aan kwaliteiten noodzakelijk om hoofdtrainer te zijn van een topclub. Hij denkt wellicht van wel, maar in alles wat hij deed bij Ajax acteerde hij de hoofdtrainer", schrijft Driessen scherp.

Volgens hem ontbrak het Heitinga vooral aan zelfreflectie. "Heitinga is een aardige, toegankelijke man van 41 jaar oud met te weinig zelfreflectie. Als hij zo begaan was met Ajax en niet met zijn status als hoofdtrainer van Ajax, had hij de eer aan zichzelf gehouden. In het belang van Ajax, wat hij zei altijd voorop te stellen."

Driessen denkt dat de oud-verdediger zijn laatste kans als hoofdtrainer op hoog niveau heeft verspeeld. "Wil Heitinga in het topvoetbal actief blijven als trainer dan kan dat als assistent, zoals hij een jaar lang prima heeft gefunctioneerd onder Arne Slot bij Liverpool. Ziet hij zichzelf na twee fiasco’s bij Ajax nog steeds als hoofdtrainer, dan wordt dat ergens in de marge."

Zet in op Ajax tegen FC Utrecht!

Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Owen Wijndal in gesprek met John Heitinga

'Heitinga kreeg vlak voor ontslag nieuws over blessure Ajacied'

0
Ronald Koeman

Bondscoach Koeman roept één Ajax-speler op voor Oranje-interlands

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws John Heitinga Valentijn Driessen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Danny Koevermans

Danny Koevermans oppert PSV-icoon bij Ajax: "Best een goede match"

0
Donny van de Beek

Zwaargeblesseerde Van de Beek vertelt: "Een fikse tegenslag"

0
Ron Jans langs de lijn bij FC Utrecht

FC Utrecht 'ongeïnteresseerd' in duel FC Porto: "Bezig met Ajax"

0
Kenneth Perez

Perez roept om ontslag Heitinga: "Er moet iets rigoureus gebeuren"

0
John Heitinga verontwaardigd

"Hij ligt in zijn ontwikkeling nu wel voor op John Heitinga"

0
Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk: "Iedereen wilde hem, maar hij speelt heel zwak"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 11 20 28
2 PSV 11 19 28
3 AZ 11 11 24
4 Ajax 11 6 20
5 FC Groningen 11 2 19
6 FC Utrecht 11 5 16
7 Sparta Rotterdam 11 -9 16
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd