Driessen fileert vertrokken Ajacied: "Onbetrouwbare flikker"

"Houd op over Farioli", begon Driessen fel. "Hij heeft mij een jaar lang dwarsgezeten en nu weer met een enorm lulverhaal." Volgens de journalist kwam recent alsnog "de aap uit de mouw" rond het vertrek van de trainer uit Amsterdam.

Driessen beweert dat Farioli al veel eerder contact had met FC Porto, nog voordat hij Ajax liet weten te willen vertrekken. "Hij was dus al eerder in gesprek met Porto, daarna heeft hij tegen Ajax gezegd dat hij weg ging. Hij zag het niet meer zitten en wilde nog vijf mensen hebben in zijn staf. Toen heeft Ajax gezegd: daar beginnen we niet aan."

Daarna zou volgens Driessen een opmerkelijke afspraak zijn gemaakt. "Toen heeft hij gezegd: als ik na 1 juli geen nieuwe club heb, dan mag ik gratis weg." Volgens de journalist belde Porto precies een dag later. "Wat gebeurt er op 2 juli? Porto belt. Daar had hij al veel eerder contact mee. Hij gaat gratis weg en steekt een klap geld in zijn binnenzak."