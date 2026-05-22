Driessen fileert vertrokken Ajacied: "Onbetrouwbare flikker"
Valentijn Driessen heeft in Vandaag Inside keihard uitgehaald naar voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli. De journalist van De Telegraaf noemde de Italiaan onder meer "een enorme toneelspeler en oplichter".
"Houd op over Farioli", begon Driessen fel. "Hij heeft mij een jaar lang dwarsgezeten en nu weer met een enorm lulverhaal." Volgens de journalist kwam recent alsnog "de aap uit de mouw" rond het vertrek van de trainer uit Amsterdam.
Driessen beweert dat Farioli al veel eerder contact had met FC Porto, nog voordat hij Ajax liet weten te willen vertrekken. "Hij was dus al eerder in gesprek met Porto, daarna heeft hij tegen Ajax gezegd dat hij weg ging. Hij zag het niet meer zitten en wilde nog vijf mensen hebben in zijn staf. Toen heeft Ajax gezegd: daar beginnen we niet aan."
Daarna zou volgens Driessen een opmerkelijke afspraak zijn gemaakt. "Toen heeft hij gezegd: als ik na 1 juli geen nieuwe club heb, dan mag ik gratis weg." Volgens de journalist belde Porto precies een dag later. "Wat gebeurt er op 2 juli? Porto belt. Daar had hij al veel eerder contact mee. Hij gaat gratis weg en steekt een klap geld in zijn binnenzak."
Daarmee was Driessen nog niet klaar. "Het is een enorme toneelspeler en een oplichter. Hij is ook degene die even negen punten verspeelde in de laatste vier, vijf wedstrijden."
Johan Derksen nuanceerde de kritiek enigszins. "Ik vind wel dat hij een optimaal rendement uit dat groepje geperst heeft hoor. Het leek nergens op, maar hij pakte wel een hoop puntjes."
Ook René van der Gijp mengde zich in de discussie en vroeg zich af of Farioli hetzelfde zou doen bij Porto wanneer een topclub aanklopt. Daarop reageerde Driessen opnieuw fel. "Ik begrijp wel hoe die man in elkaar steekt, dus ik weet gelijk dat hij ja zou zeggen."
Volgens de journalist ontbreekt het Farioli bovendien aan geloofwaardigheid. "Dan ben je toch een onbetrouwbare flikker." Daarna haalde hij ook uit naar de uitspraken van Farioli over het gebrek aan voetbalkennis binnen Ajax. "Hij zegt dat er bij Ajax geen voetbalkennis is, dat is leuk voor die Danny Blind en Louis van Gaal. Hij heeft nog nooit een bal op professioneel niveau gespeeld."
